Подарочные сертификаты для ФЛП: как избежать риска "слететь" с упрощенной системы
- ФЛП могут продавать подарочные сертификаты, но их использование для расчетов грозит потерей права на упрощенную систему налогообложения.
- Правильная юридическая настройка работы с сертификатами может позволить ФОПам избежать проблем с налоговой.
Из-за продажи подарочных сертификатов ФЛП могут потерять статус плательщика единого налога, ведь упрощенная система не предусматривает работы с такой формой расчета. Есть ли для мелких предпринимателей способ не отказываться от этого инструмента продаж – рассказываем далее.
Могут ли ФЛП продавать подарочные сертификаты?
Подарочные сертификаты не относятся к денежной форме расчета, поэтому использование их в мелком бизнесе может привести к проблемам с налоговой. Об этом в комментарии для 24 Канала рассказал налоговый консультант Михаил Смокович.
Смотрите также Налог на Temu и искоренение "ФЛП вместо найма": чего требуют у Украины в обмен на деньги МВФ
Нельзя использовать сертификаты, потому что это запрещено самим налоговым кодексом. Упрощенная система налогообложения не предусматривает возможности работы с сертификатами. Потому что способ расчета ФЛП-упрощенцев – только денежный. Сертификат получается уже как неденежная форма расчета, ведь потом человек, который приходит с ним, покупает услугу не за деньги, а за сам сертификат.
В разъяснении налоговой говорится о том, что плательщикам единого налога 1 – 3 групп не запрещено продавать подарочные сертификаты. Однако если принимать их для расчета за свои товары или услуги, предприниматель теряет право на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности и должен перейти на общую.
Обратите внимание! Государственная налоговая служба расценивает подарочный сертификат как механизм расчета не в денежной форме.
Есть ли способ "упрощенцам" использовать подарочные сертификаты?
По словам налогового консультанта Михаила Смоковича, работать с подарочными сертификатами можно попробовать только если настроить эту работу юридически правильно.
Если найти грамотного юриста, он может достаточно хорошо прописать систему работы с сертификатами, правильно подбирая понятия и прописывая договор оферты. Он может вывести систему работы с сертификатами так, чтобы это можно было делать упрощенцу. Однако, если этим не заниматься и просто подойти к вопросу нахрапом, и начать работать с сертификатом, то налоговая действительно может расценивать это как неденежную форму расчета,
– говорит эксперт.
Как пишет YANKIV, ФЛП-упрощенцы могут использовать систему скидок и бонусов в случае, если те не являются отдельным платежным инструментом. Однако принимать собственные сертификаты или других компаний в качестве оплаты за услуги или товары запрещено. Также нельзя выполнять взаимозачеты через сертификаты.
Справка: на упрощенной системе налогообложения предприниматели должны вести простой учет и платить Единый налог. Если потерять право на это из-за нарушения, ФЛП могут перевести на общую систему с более сложным учетом.
Стоит ли ФЛП отказаться от лотерей и розыгрышей?
Лотереи и розыгрыши являются инструментами маркетинга, которые использует бизнес для увеличения продаж. Однако мелким предпринимателям их следует избегать из-за рисков, говорит Михаил Смокович.
Лотереи – точно нет. Относительно розыгрышей подарков – достаточно часто именно слово розыгрыш в договоре меняют на продажу, просто по более низкой цене. Но это также рискованно, потому что налоговая может расценивать как продажу по нерыночной стоимости, как дополнительное благо, и начислить на это налоги налоговому агенту. Поэтому с этим также лучше не шутить,
– говорит налоговый консультант.
По информации ГНС, по решению органа контроля регистрацию плательщика единого налога могут аннулировать и исключить из реестра. Причиной для этого может стать применение ФЛП иного способа расчета, чем предусмотрено законодательством.
Что может измениться для ФЛП в ближайшие годы?
В Украине могут отменить некоторые льготы для ФЛП 2 – 3 группы. Соответствующее требование содержится в программе сотрудничества с Международным валютным фондом, с которым договариваются о новой программе поддержки на 8,1 миллиарда долларов.
Сейчас ФОПы на упрощенной системе не обязаны платить налог на добавленную стоимость. Однако если требование МВФ выполнят, все упрощенцы с оборотом от 1 миллиона гривен в год должны будут перейти на общую систему налогообложения.
Экономист Олег Гетман говорит, что это может создать дополнительную нагрузку на малый бизнес и станет контрпродуктивным шагом для экономики Украины.