Подарочные сертификаты для ФЛП: как избежать риска "слететь" с упрощенной системы

Из-за продажи подарочных сертификатов ФЛП могут потерять статус плательщика единого налога, ведь упрощенная система не предусматривает работы с такой формой расчета. Есть ли для мелких предпринимателей способ не отказываться от этого инструмента продаж – рассказываем далее.

Могут ли ФЛП продавать подарочные сертификаты?

Подарочные сертификаты не относятся к денежной форме расчета, поэтому использование их в мелком бизнесе может привести к проблемам с налоговой. Об этом в комментарии для 24 Канала рассказал налоговый консультант Михаил Смокович.

Михаил Смокович Бухгалтер, налоговый консультант Нельзя использовать сертификаты, потому что это запрещено самим налоговым кодексом. Упрощенная система налогообложения не предусматривает возможности работы с сертификатами. Потому что способ расчета ФЛП-упрощенцев – только денежный. Сертификат получается уже как неденежная форма расчета, ведь потом человек, который приходит с ним, покупает услугу не за деньги, а за сам сертификат.

В разъяснении налоговой говорится о том, что плательщикам единого налога 1 – 3 групп не запрещено продавать подарочные сертификаты. Однако если принимать их для расчета за свои товары или услуги, предприниматель теряет право на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности и должен перейти на общую.

Обратите внимание! Государственная налоговая служба расценивает подарочный сертификат как механизм расчета не в денежной форме.

Есть ли способ "упрощенцам" использовать подарочные сертификаты?

По словам налогового консультанта Михаила Смоковича, работать с подарочными сертификатами можно попробовать только если настроить эту работу юридически правильно.

Если найти грамотного юриста, он может достаточно хорошо прописать систему работы с сертификатами, правильно подбирая понятия и прописывая договор оферты. Он может вывести систему работы с сертификатами так, чтобы это можно было делать упрощенцу. Однако, если этим не заниматься и просто подойти к вопросу нахрапом, и начать работать с сертификатом, то налоговая действительно может расценивать это как неденежную форму расчета,

– говорит эксперт.

Как пишет YANKIV, ФЛП-упрощенцы могут использовать систему скидок и бонусов в случае, если те не являются отдельным платежным инструментом. Однако принимать собственные сертификаты или других компаний в качестве оплаты за услуги или товары запрещено. Также нельзя выполнять взаимозачеты через сертификаты.

Справка: на упрощенной системе налогообложения предприниматели должны вести простой учет и платить Единый налог. Если потерять право на это из-за нарушения, ФЛП могут перевести на общую систему с более сложным учетом.

Стоит ли ФЛП отказаться от лотерей и розыгрышей?

Лотереи и розыгрыши являются инструментами маркетинга, которые использует бизнес для увеличения продаж. Однако мелким предпринимателям их следует избегать из-за рисков, говорит Михаил Смокович.

Лотереи – точно нет. Относительно розыгрышей подарков – достаточно часто именно слово розыгрыш в договоре меняют на продажу, просто по более низкой цене. Но это также рискованно, потому что налоговая может расценивать как продажу по нерыночной стоимости, как дополнительное благо, и начислить на это налоги налоговому агенту. Поэтому с этим также лучше не шутить,

– говорит налоговый консультант.

По информации ГНС, по решению органа контроля регистрацию плательщика единого налога могут аннулировать и исключить из реестра. Причиной для этого может стать применение ФЛП иного способа расчета, чем предусмотрено законодательством.

Что может измениться для ФЛП в ближайшие годы?