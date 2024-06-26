В Украине перегрузят фонд по поддержке бизнеса благодаря Германии

Трансформации будет подлежать Фонд развития предпринимательства, который был создан Германией чуть ли не 30 лет назад. Более того, правительство страны также планирует создать Альянс поддержки малого и среднего бизнеса.

Как поддержат малый и средний бизнес в Украине

Как заявили в пресс-службе Министерства финансов, в Украине трансформируют Фонд развития предпринимательства (ФРП). Он был основан Германией еще в конце 90-х годов.

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Чем известен Фонд развития предпринимательства Это неприбыльное финансовое учреждение было создано в 1996 году в рамках реализации программы правительства Германии "Трансформ", чтобы помочь Украине с реформами. Сначала Фонд назывался "Немецко-Украинский фонд", но в 2020 году его переименовали в "Фонд развития предпринимательства". Единственным участником Фонда является Министерство финансов, а уставный капитал составляет 542,9 миллиона гривен.

Способствовать трансформации будет совместная немецко-украинская инициатива "Визия: Фонд развития предпринимательства 2.0/Vision: Business Development Fund 2.0", которая будет реализовываться в 3 этапа:

Первый этап – ФРП трансформируют в независимое учреждение для разработки и внедрения проектов международной и государственной поддержки обеспечения доступа МСБ к финансированию. Будет избран наблюдательный совет. Второй этап – Фонд проходит оценку соответствия требованиям Евросоюза. Это поможет непосредственно привлечь средства. Третий этап – выход на рынки капитала для привлечения средств для МСБ.

Частично финансировать трансформацию Фонда будет Немецкий государственный банк развития KfW. В то же время к проекту будут привлечены Евросоюз, Всемирный банк, Японское агентство международного сотрудничества и Люксембургское агентство по развитию.

Вторая инициатива

Ею станет Альянс поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ). Цель этой инициативы сделать украинский бизнес более устойчивым во время войны и быть готовым к восстановлению.

Таким образом поддержка будет мобилизована по 3 направлениям: