В Украине перегрузят фонд по поддержке бизнеса благодаря Германии
Источник:Министерства финансов Украины
Трансформации будет подлежать Фонд развития предпринимательства, который был создан Германией чуть ли не 30 лет назад. Более того, правительство страны также планирует создать Альянс поддержки малого и среднего бизнеса.
Как поддержат малый и средний бизнес в Украине
Как заявили в пресс-службе Министерства финансов, в Украине трансформируют Фонд развития предпринимательства (ФРП). Он был основан Германией еще в конце 90-х годов.
Читайте также Налоги для ФЛП в июле: ждать ли изменений предпринимателям
Чем известен Фонд развития предпринимательстваЭто неприбыльное финансовое учреждение было создано в 1996 году в рамках реализации программы правительства Германии "Трансформ", чтобы помочь Украине с реформами. Сначала Фонд назывался "Немецко-Украинский фонд", но в 2020 году его переименовали в "Фонд развития предпринимательства". Единственным участником Фонда является Министерство финансов, а уставный капитал составляет 542,9 миллиона гривен.
Способствовать трансформации будет совместная немецко-украинская инициатива "Визия: Фонд развития предпринимательства 2.0/Vision: Business Development Fund 2.0", которая будет реализовываться в 3 этапа:
- Первый этап – ФРП трансформируют в независимое учреждение для разработки и внедрения проектов международной и государственной поддержки обеспечения доступа МСБ к финансированию. Будет избран наблюдательный совет.
- Второй этап – Фонд проходит оценку соответствия требованиям Евросоюза. Это поможет непосредственно привлечь средства.
- Третий этап – выход на рынки капитала для привлечения средств для МСБ.
Частично финансировать трансформацию Фонда будет Немецкий государственный банк развития KfW. В то же время к проекту будут привлечены Евросоюз, Всемирный банк, Японское агентство международного сотрудничества и Люксембургское агентство по развитию.
Вторая инициатива
Ею станет Альянс поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ). Цель этой инициативы сделать украинский бизнес более устойчивым во время войны и быть готовым к восстановлению.
Таким образом поддержка будет мобилизована по 3 направлениям:
- реформирование украинской политики в отношении малого и среднего бизнеса,
- улучшение институциональной базы, в частности с трансформацией Фонда развития предпринимательства,
- предоставление финансирования МСБ.