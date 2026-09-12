Apple Music в Украине: как сэкономить на подписке

В настоящее время в Украине цены на подписку на Apple Music остаются фиксированными. Каждый тариф является индивидуальным и предусматривает различные преимущества.

Что известно о подписке на Apple Music

В частности, стоимость подписки составляет от 2,44 доллара до 7,99 доллара, что можно узнать на официальном сайте.

Индивидуальная подписка стоит 4,99 доллара. В рамках этой подписки доступно:

более 100 миллионов песен без рекламы;

музыка, доступная для скачивания и прослушивания в автономном режиме;

пространственное аудио и звук без потерь качества;

эксклюзивный доступ к артистам и подборкам плейлистов;

бесплатный доступ к приложению Apple Music Classical.

Также украинцы могут оформить семейную подписку. Ее цена самая высокая – 7,99 доллара. Она предусматривает доступ ко всем преимуществам индивидуального тарифа. Также существует возможность делиться подпиской с пятью людьми через функцию "Семейный доступ".

Последний тип подписки – "студенческая" – за 2,99 доллара. Она также предоставляет доступ ко всем преимуществам индивидуального тарифа для лиц, которые могут подтвердить факт обучения.

Как сэкономить на подписке?

Украинцы могут сэкономить на подписке Apple Music, если оформят студенческую подписку, ведь это самый дешевый тариф.

Также выгодно будет приобрести семейную подписку. Несмотря на то, что этот тариф самый дорогой, его можно разделить между несколькими людьми, что значительно сократит расходы.

Более того, украинцы могут получить целых три месяца бесплатной подписки, если они являются новыми подписчиками, которые приобрели iPhone, iPad, Mac, AirPods или другие соответствующие устройства Apple.

Напомним, что украинцы также активно пользуются приложением Spotify. У этого приложения также есть различные варианты подписки.