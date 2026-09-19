Сколько будет стоить подписка на Netflix с 1 сентября для украинцев

В сентябре 2026 года украинцы смогут оформить подписку на Netflix по цене от 4,99 евро. Соответственно, сумма в гривнах будет зависеть от курса и условий конвертации банка. Сколько стоит Netflix и какой тариф можно выбрать, читайте далее.

Стоимость подписки на Netflix в сентябре

На официальном сайте Netflix для Украины указан диапазон цен на подписку – от 4,99 до 9,99 евро в месяц. Согласно среднему курсу, самая дешевая подписка будет стоить ориентировочно 260 гривен, а самая дорогая – около 520 гривен в месяц.

Однако фактическая сумма списания с карты может отличаться в зависимости от курса конкретного банка.

Важно! Netflix взимает плату раз в месяц в день, когда была оформлена подписка. Просмотреть фактическую сумму платежа и историю списаний можно в личном кабинете.

Какие существуют тарифы подписки на Netflix

Стоимость подписки варьируется в зависимости от выбранного тарифа:

4,99 евро – Standard – подойдет тем, кто хочет смотреть контент в Full HD и пользоваться сервисом на нескольких устройствах. По условиям Netflix, этот план позволяет одновременно смотреть контент на двух поддерживаемых устройствах.

9,99 – Premium – рассчитан на тех, кто хочет максимального качества изображения. Он поддерживает 4K Ultra HD и HDR, а одновременно смотреть Netflix можно на четырех поддерживаемых устройствах.

Отметим, что платформа не предоставляет студенческих скидок и групповых семейных подписок.

К слову, украинцы могут сэкономить на подписке на сервис Apple Music. В частности, можно оформить семейную подписку, в которую войдут несколько человек. Также есть специальные предложения для студентов. В настоящее время цена подписки на Apple Music составляет от 2,44 доллара до 7,99 доллара.