Вартість підписки Netflix у вересні

На офіційному сайті Netflix для України зазначений діапазон цін підписки – від 4,99 до 9,99 євро на місяць. Згідно з середнім курсом, найдешевша підписка коштуватиме орієнтовно 260 гривень, а найдорожча — близько 520 гривень на місяць.

Проте, фактична сума списання з картки може відрізнятись, через курс конкретного банку.

Важливо! Netflix стягує плату раз на місяць у день, коли було оформлено підписку. Переглянути фактичну суму платежу та історію списань можна в обліковому записі.

Які є тарифи підписки на Netflix

Вартість підписки варіюється залежно від обраного плану:

4,99 євро – Standard – буде зручнішим для тих, хто хоче дивитися контент у Full HD та користуватися сервісом на кількох пристроях. За умовами Netflix, цей план дозволяє одночасний перегляд на двох підтримуваних пристроях.

9,99 – Premium – розрахований на тих, хто хоче максимальної якості зображення. Він підтримує 4K Ultra HD та HDR, а одночасно дивитися Netflix можна на чотирьох підтримуваних пристроях.

Зазначимо, що платформа не надає студентських знижок та групових сімейних підписок.

До слова, підписку на сервіс Apple Music українці можуть здешевити. Зокрема, можна оформити сімейну, де буде кілька людей. Також є спеціальні пропозиції для студентів. Наразі ціна підписки на Apple Music становить від 2,44 долара до 7,99 долара.