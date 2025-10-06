Пользователи iPhone привыкли оформлять подписки через App Store, но в этом и кроется ловушка. Если вы оформляете YouTube Premium непосредственно в приложении, цена может быть выше из-за комиссии Apple, которую Google автоматически включает в стоимость.

Как платить за подписку YouTube меньше, рассказывает 24 Канал. Дело в том, если оформить подписку не через App Store, а напрямую – в браузере, вы сэкономите 40%.

Почему так происходит?

Apple берет комиссию 30% за все покупки, сделанные через App Store, пишет ScreenApp. Поэтому сервисы, например YouTube, вынуждены повышать цены для пользователей iOS, чтобы компенсировать эту комиссию.

Как это влияет на цену:

Через App Store YouTube Premium в Украине стоит 159 гривен/месяц.

Если оформить подписку через браузер (например, Safari) – только 99 гривен/месяц.

Разница – 60 гривен ежемесячно, или более 700 гривен в год.

Как оформить подписку дешевле?

Открой Safari или любой другой браузер на iPhone. Перейдите на сайт youtube.com/premium. Войдите в свой Google-аккаунт. Выберите нужный план и оплатите картой.

После этого Premium автоматически активируется в вашем приложении YouTube – независимо от того, что вы пользуетесь iPhone.

Что вы получите?

Просмотр без рекламы.

Загрузка видео для офлайн-доступа.

Воспроизведение в фоновом режиме (удобно для музыки и подкастов).

Доступ к YouTube Music Premium.

Поэтому, если платите за Premium через App Store – переплачиваете за комиссию Apple. Но достаточно перейти в браузер и ежемесячно экономить 60 гривен. Простой, но эффективный лайфхак.

