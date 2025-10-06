Укр Рус
6 октября, 17:49
Как платить за подписку YouTube почти вдвое меньше

Анастасия Лукашевская
  • Оформление подписки YouTube Premium через браузер позволяет сэкономить 40% по сравнению с подпиской через App Store.
  • Стоимость подписки через браузер составляет 99 гривен в месяц вместо 159 гривен через App Store.

Пользователи iPhone привыкли оформлять подписки через App Store, но в этом и кроется ловушка. Если вы оформляете YouTube Premium непосредственно в приложении, цена может быть выше из-за комиссии Apple, которую Google автоматически включает в стоимость.

Как платить за подписку YouTube меньше, рассказывает 24 Канал. Дело в том, если оформить подписку не через App Store, а напрямую – в браузере, вы сэкономите 40%.

Почему так происходит?

Apple берет комиссию 30% за все покупки, сделанные через App Store, пишет ScreenApp. Поэтому сервисы, например YouTube, вынуждены повышать цены для пользователей iOS, чтобы компенсировать эту комиссию.

Как это влияет на цену:

  • Через App Store YouTube Premium в Украине стоит 159 гривен/месяц.
  • Если оформить подписку через браузер (например, Safari) – только 99 гривен/месяц.

Разница – 60 гривен ежемесячно, или более 700 гривен в год.

Как оформить подписку дешевле?

  1. Открой Safari или любой другой браузер на iPhone.
  2. Перейдите на сайт youtube.com/premium.
  3. Войдите в свой Google-аккаунт.
  4. Выберите нужный план и оплатите картой.

После этого Premium автоматически активируется в вашем приложении YouTube – независимо от того, что вы пользуетесь iPhone.

Что вы получите?

  • Просмотр без рекламы.
  • Загрузка видео для офлайн-доступа.
  • Воспроизведение в фоновом режиме (удобно для музыки и подкастов).
  • Доступ к YouTube Music Premium.

Поэтому, если платите за Premium через App Store – переплачиваете за комиссию Apple. Но достаточно перейти в браузер и ежемесячно экономить 60 гривен. Простой, но эффективный лайфхак.

Что этому предшествовало?

  • Комиссии App Store часто становятся причиной конфликтов между Apple и крупными технологическими компаниями. Например, Spotify и Netflix уже давно отказались от внутренних платежей через App Store, чтобы не переплачивать Apple.

  • К слову, YouTube представил новый набор инструментов с искусственным интеллектом для Shorts и YouTube Studio. Среди них – интеграция модели Veo 3, расширение функции обнаружения видео с использованием чужого лица.