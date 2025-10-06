Как платить за подписку YouTube меньше, рассказывает 24 Канал. Дело в том, если оформить подписку не через App Store, а напрямую – в браузере, вы сэкономите 40%.
Почему так происходит?
Apple берет комиссию 30% за все покупки, сделанные через App Store, пишет ScreenApp. Поэтому сервисы, например YouTube, вынуждены повышать цены для пользователей iOS, чтобы компенсировать эту комиссию.
Как это влияет на цену:
- Через App Store YouTube Premium в Украине стоит 159 гривен/месяц.
- Если оформить подписку через браузер (например, Safari) – только 99 гривен/месяц.
Разница – 60 гривен ежемесячно, или более 700 гривен в год.
Как оформить подписку дешевле?
- Открой Safari или любой другой браузер на iPhone.
- Перейдите на сайт youtube.com/premium.
- Войдите в свой Google-аккаунт.
- Выберите нужный план и оплатите картой.
После этого Premium автоматически активируется в вашем приложении YouTube – независимо от того, что вы пользуетесь iPhone.
Что вы получите?
- Просмотр без рекламы.
- Загрузка видео для офлайн-доступа.
- Воспроизведение в фоновом режиме (удобно для музыки и подкастов).
- Доступ к YouTube Music Premium.
Поэтому, если платите за Premium через App Store – переплачиваете за комиссию Apple. Но достаточно перейти в браузер и ежемесячно экономить 60 гривен. Простой, но эффективный лайфхак.
Что этому предшествовало?
Комиссии App Store часто становятся причиной конфликтов между Apple и крупными технологическими компаниями. Например, Spotify и Netflix уже давно отказались от внутренних платежей через App Store, чтобы не переплачивать Apple.
