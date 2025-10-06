Як платити за підписку YouTube менше, розповідає 24 Канал. Річ у тім, якщо оформити підписку не через App Store, а напряму – у браузері, ви заощадите 40%.

Чому так відбувається?

Apple бере комісію 30% за всі покупки, зроблені через App Store, пише ScreenApp. Тому сервіси, як-от YouTube, змушені підвищувати ціни для користувачів iOS, аби компенсувати цю комісію.

Як це впливає на ціну:

Через App Store YouTube Premium в Україні коштує 159 гривень/місяць.

Якщо оформити підписку через браузер (наприклад, Safari) – лише 99 гривень/місяць.

Різниця – 60 гривень щомісяця, або понад 700 гривень на рік.

Як оформити підписку дешевше?

Відкрий Safari або будь-який інший браузер на iPhone. Перейдіть на сайт youtube.com/premium. Увійдіть у свій Google-акаунт. Виберіть потрібний план і оплатіть карткою.

Після цього Premium автоматично активується у вашому застосунку YouTube – незалежно від того, що ви користуєтесь iPhone.

Що ви отримаєте?

Перегляд без реклами.

Завантаження відео для офлайн-доступу.

Відтворення у фоновому режимі (зручно для музики й подкастів).

Доступ до YouTube Music Premium.

Тож, якщо платите за Premium через App Store – переплачуєте за комісію Apple. Але достатньо перейти у браузер і щомісяця економити 60 гривень. Простий, але ефективний лайфхак.

