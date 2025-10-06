Як платити за підписку YouTube менше, розповідає 24 Канал. Річ у тім, якщо оформити підписку не через App Store, а напряму – у браузері, ви заощадите 40%.
Дивіться також Як YouTube змінив умови монетизації: фактори, що допоможуть зароблять більше
Чому так відбувається?
Apple бере комісію 30% за всі покупки, зроблені через App Store, пише ScreenApp. Тому сервіси, як-от YouTube, змушені підвищувати ціни для користувачів iOS, аби компенсувати цю комісію.
Як це впливає на ціну:
- Через App Store YouTube Premium в Україні коштує 159 гривень/місяць.
- Якщо оформити підписку через браузер (наприклад, Safari) – лише 99 гривень/місяць.
Різниця – 60 гривень щомісяця, або понад 700 гривень на рік.
Як оформити підписку дешевше?
- Відкрий Safari або будь-який інший браузер на iPhone.
- Перейдіть на сайт youtube.com/premium.
- Увійдіть у свій Google-акаунт.
- Виберіть потрібний план і оплатіть карткою.
Після цього Premium автоматично активується у вашому застосунку YouTube – незалежно від того, що ви користуєтесь iPhone.
Що ви отримаєте?
- Перегляд без реклами.
- Завантаження відео для офлайн-доступу.
- Відтворення у фоновому режимі (зручно для музики й подкастів).
- Доступ до YouTube Music Premium.
Тож, якщо платите за Premium через App Store – переплачуєте за комісію Apple. Але достатньо перейти у браузер і щомісяця економити 60 гривень. Простий, але ефективний лайфхак.
Що цьому передувало?
Комісії App Store часто стають причиною конфліктів між Apple і великими технологічними компаніями. Наприклад, Spotify та Netflix уже давно відмовилися від внутрішніх платежів через App Store, щоб не переплачувати Apple.
До слова, YouTube представив новий набір інструментів зі штучним інтелектом для Shorts і YouTube Studio. Серед них – інтеграція моделі Veo 3, розширення функції виявлення відео з використанням чужого обличчя.