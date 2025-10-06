Як платити за підписку YouTube менше, розповідає 24 Канал. Річ у тім, якщо оформити підписку не через App Store, а напряму – у браузері, ви заощадите 40%.

Чому так відбувається?

Apple бере комісію 30% за всі покупки, зроблені через App Store, пише ScreenApp. Тому сервіси, як-от YouTube, змушені підвищувати ціни для користувачів iOS, аби компенсувати цю комісію.

Як це впливає на ціну:

  • Через App Store YouTube Premium в Україні коштує 159 гривень/місяць.
  • Якщо оформити підписку через браузер (наприклад, Safari) – лише 99 гривень/місяць.

Різниця – 60 гривень щомісяця, або понад 700 гривень на рік.

Як оформити підписку дешевше?

  1. Відкрий Safari або будь-який інший браузер на iPhone.
  2. Перейдіть на сайт youtube.com/premium.
  3. Увійдіть у свій Google-акаунт.
  4. Виберіть потрібний план і оплатіть карткою.

Після цього Premium автоматично активується у вашому застосунку YouTube – незалежно від того, що ви користуєтесь iPhone.

Що ви отримаєте?

  • Перегляд без реклами.
  • Завантаження відео для офлайн-доступу.
  • Відтворення у фоновому режимі (зручно для музики й подкастів).
  • Доступ до YouTube Music Premium.

Тож, якщо платите за Premium через App Store – переплачуєте за комісію Apple. Але достатньо перейти у браузер і щомісяця економити 60 гривень. Простий, але ефективний лайфхак.

Що цьому передувало?

  • Комісії App Store часто стають причиною конфліктів між Apple і великими технологічними компаніями. Наприклад, Spotify та Netflix уже давно відмовилися від внутрішніх платежів через App Store, щоб не переплачувати Apple.

  • До слова, YouTube представив новий набір інструментів зі штучним інтелектом для Shorts і YouTube Studio. Серед них – інтеграція моделі Veo 3, розширення функції виявлення відео з використанням чужого обличчя.