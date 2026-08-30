Ветеранам выделят до 20 тысяч гривен на бизнес: как получить деньги

Украинский фонд ветеранов продолжает поддерживать предпринимателей, которые открыли или развивают собственное дело. В рамках программы микрофинансирования ветераны могут получить до 20 тысяч гривен в качестве компенсации за уже приобретенные товары или оборудование для бизнеса.

Кто может получить компенсацию

Деньги на собственное дело можно получить за уже приобретенные товары и оборудование для бизнеса, сообщили в Минветеранов.

Воспользоваться программой могут лица, имеющие статус субъекта ветеранского предпринимательства. В частности:

ФЛП 1, 2 или 3 группы единого налога;

лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.

Важно, что программа компенсирует уже понесенные расходы. То есть получить средства на будущие или только запланированные покупки нельзя. Для подтверждения расходов заявителю необходимо предоставить чеки или квитанции, подтверждающие приобретение соответствующих товаров или оборудования.

Как подать заявку на компенсацию

Для участия необходимо зарегистрироваться в CRM-системе Украинского ветеранского фонда. Если учетная запись уже есть, можно сразу приступить к оформлению заявки.

Далее необходимо:

Подтвердить электронную почту после регистрации. Если письма нет, стоит проверить папку "Спам" или повторно пройти регистрацию. Войти в личный кабинет и заполнить профиль. В разделе "Программы" выбрать программу "20 000". Заполнить необходимые поля и сохранить заявку. В разделе "Документы" загрузить подтверждающие документы в формате PDF. Проверить информацию и отправить заявку.

На заключительном этапе заявитель должен подписать электронной подписью загруженные документы и саму заявку. После успешного подписания возле соответствующих файлов появится отметка "Подписано".

Напомним, ранее премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала обновление программы "Собственное дело" с 1 сентября. Известно, что для тех, кто только планирует открыть бизнес, предусмотрены гранты от 100 до 300 тысяч гривен.

Особый акцент правительство делает на поддержке ветеранов, людей с инвалидностью вследствие войны и семей погибших военных. Для этих категорий ранее уже увеличили суммы микрогрантов – до 300–500 тысяч гривен в зависимости от количества созданных рабочих мест.