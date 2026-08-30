Хто може отримати компенсацію

Гроші на власну справу можна отримати за вже придбані товари та обладнання для бізнесу, повідомили в Мінветеранів.

Скористатися програмою можуть люди зі статусом суб’єкта ветеранського підприємництва. Зокрема:

ФОП 1, 2 або 3 групи єдиного податку;

особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

Важливо, що програма компенсує вже понесені витрати. Тобто отримати кошти на майбутні або лише заплановані покупки не можна. Для підтвердження витрат заявнику потрібно надати чеки або квитанції, які засвідчують придбання відповідних товарів чи обладнання.

Як подати заявку на компенсацію

Для участі потрібно зареєструватися в CRM-системі Українського ветеранського фонду. Якщо обліковий запис уже є, можна одразу переходити до оформлення заявки.

Далі необхідно:

Підтвердити електронну пошту після реєстрації. Якщо листа немає, варто перевірити папку "Спам" або повторно пройти реєстрацію. Увійти до особистого кабінету та заповнити профіль. У розділі "Програми"обрати програму "20 000". Заповнити необхідні поля та зберегти заявку. У розділі "Документи" завантажити підтвердні документи у форматі PDF. Перевірити інформацію та надіслати заявку.

На завершальному етапі заявник має підписати електронним підписом завантажені документи та саму заявку. Після успішного підписання біля відповідних файлів з’явиться позначка "Підписано".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала оновлення програми "Власна Справа" з 1 вересня. Відомо, що для тих, хто лише планує запускати бізнес, передбачені гранти від 100 до 300 тисяч гривень.

Окремий акцент уряд робить на підтримці ветеранів, людей з інвалідністю внаслідок війни та родин загиблих військових. Для цих категорій раніше вже збільшили суми мікрогрантів – до 300 – 500 тисяч гривень залежно від кількості створених робочих місць.