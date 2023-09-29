Государственные компании ищут руководителей: для этого запустили специальный портал
Источник:ФДМУ
Многие государственные компании имеют открытые вакансии руководителей. К их поиску присоединился Фонд госимущества.
Портал для поиска руководителей
В Фонде госимущества объявили о запуске портала "Кадровый резерв ФГИУ". Теперь он будет работать в тестовом режиме автоматизированной системы.
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Именно этот портал должен стать ключевым инструментом поиска кандидатов на руководящие должности в государственных компаниях. Просмотреть вакансии и познакомиться с порталом можно по ссылке.
Кто-либо может через эту систему подать анкету кандидата в электронном виде. Это возможность попасть в кадровый резерв ФГИУ и получать предложения в соответствии с указанными пожеланиями от Фонда,
– сообщили разработчики.
Новый механизм призван улучшить следующие параметры:
- повышение эффективности управления государственными активами;
- избежание коррупционных рисков;
- привлечение современных менеджеров, гарантирующих развитие и прибыль государственных компаний.
В настоящее время на портале открыто 62 позиции на руководящие должности в госпредприятиях и 13 вакансий в компании, где государство является одним из акционеров.