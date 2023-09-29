Портал для пошуку керівників

У Фонді держмайна оголосили про запуск порталу "Кадровий резерв ФДМУ". Наразі він працюватиме у тестовому режимі автоматизованої системи.

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Саме цей портал повинен стати ключовим інструментом для пошуку кандидатів на керівні посади у державних компаніях. Переглянути вакансії та познайомитися з порталом можна за посиланням.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Будь-хто може через цю систему подати анкету кандидата в електронному вигляді. Це можливість потрапити до кадрового резерву ФДМУ та отримувати пропозиції відповідно до вказаних побажань від Фонду,

– повідомили розробники.

Новий механізм покликаний покращити такі параметри:

підвищення ефективності управління державними активами;

уникнення корупційних ризиків;

залучення сучасних менеджерів, які гарантують розвиток та прибуток державних компаній.

Наразі на порталі відкрито 62 позиції на керівні посади у держпідприємствах та 13 вакансій в компанії, де держава є одним з акціонерів.