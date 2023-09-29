Портал для пошуку керівників
У Фонді держмайна оголосили про запуск порталу "Кадровий резерв ФДМУ". Наразі він працюватиме у тестовому режимі автоматизованої системи.
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Саме цей портал повинен стати ключовим інструментом для пошуку кандидатів на керівні посади у державних компаніях. Переглянути вакансії та познайомитися з порталом можна за посиланням.
Будь-хто може через цю систему подати анкету кандидата в електронному вигляді. Це можливість потрапити до кадрового резерву ФДМУ та отримувати пропозиції відповідно до вказаних побажань від Фонду,
– повідомили розробники.
Новий механізм покликаний покращити такі параметри:
- підвищення ефективності управління державними активами;
- уникнення корупційних ризиків;
- залучення сучасних менеджерів, які гарантують розвиток та прибуток державних компаній.
Наразі на порталі відкрито 62 позиції на керівні посади у держпідприємствах та 13 вакансій в компанії, де держава є одним з акціонерів.