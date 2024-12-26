Военный сбор, НДС и НДФЛ: какие налоговые изменения ждут украинцев в 2025 году

Верховная Рада 10 октября 2024 года окончательно приняла законопроект, которым было предусмотрено историческое повышение налогов. Самое существенное увеличение касалось военного сбора – с 1,5% до 5%.

По словам главы финансового комитета ВРУ Даниила Гетманцева, в бюджет будет дополнительно привлечено 140 миллиардов гривен в 2025 году. Поэтому повышение налогов коснулось не только физических лиц, но и ФЛП. В частности, для некоторых повысится единый налог и ставка военного сбора, а также изменятся лимиты доходов для каждой группы.

24 Канал узнавал, как возрастет налоговая нагрузка для граждан Украины, на сколько уменьшатся зарплаты и как эти изменения повлияют на бизнес.

Будет ли повышение налогов в 2025 году

В комментарии 24 Каналу экономист Ярослав Жалило рассказал, что когда правительство формировало предложение в бюджет на следующий год, то исходило исключительно из пессимистического сценария.

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Несмотря на это чиновники, в частности из Минфина, отметили, что если ситуация будет отличаться от прогнозов на 2025 год, то есть вероятность увеличения ставки НДС. Это также было проговорено с Международным валютным фондом, как "план Б".

Ярослав Жалило Руководитель Центра экономических и социальных исследований в Национальном институте стратегических исследований На самом деле я не думаю, что в Украине прибегнут к повышению НДС, разве только в крайнем случае. Дело в том, что любое увеличение налогообложения – это ухудшение условий для бизнеса. В то же время для нас очень важна экономическая активность бизнеса именно сейчас.

Экономист добавляет, что НДС – это налог, который тормозит потребление. На сегодня оно является одним из ключевых драйверов динамики экономики, что важно для того, чтобы Украина могла финансировать безопасность и оборону.

Напоминаем! Налог на добавленную стоимость (НДС) потребитель платит с каждого товара или услуги. Общая ставка НДС составляет 20%. В то же время для лекарств применяется ставка 7%, а для некоторых сельскохозяйственных товаров – 14%.

Почему в Украине вырос военный сбор

Как объясняет Жалило, внешние ресурсы, которые получает Украина от партнеров, являются фиксированными и "разнесенными" по периодам. Однако самое главное то, что за счет этих средств Украина не может финансировать оборону, за исключением небольшой доли.

Поэтому вопрос начал заключаться в том, на сколько мы будем способны обеспечивать финансированием безопасности и обороны,

– говорит Жалило.

Дело в том, что в 2024 году сложилась такая ситуация:

Сначала на этот год прогнозировалось, что война продлится вообще только полгода, а потому бюджет на это закладывался только на этот период,

В начале года США начали медлить с финансированием, что впоследствии повлияло на необходимость увеличения налоговой нагрузки,

В то же время благодаря различным факторам, в том числе потому, что Украина смогла пройти через риски блэкаутов в этом году, а финансовая поддержка от партнеров начала поступать в достаточном количестве, критической ситуации удалось избежать.

Как изменились налоги

На сегодня в Украине, кроме ставки НДС, без изменений остается и налог на доходы физических лиц (НДФЛ), который применяется ко всем налогооблагаемым доходам физических лиц – на уровне 18%.

Зато изменения коснулись следующего:

повышение военного сбора с 1,5% до 5%,

повышение для ФЛП III группы – на уровне 1% от дохода,

для ФЛП I, II и IV групп – на уровне 10% размера минимальной заработной платы в месяц, что составит 800 гривен,

налог на прибыль для банков – 50%,

базовая ставка налога на прибыль предприятий для небанковских финансовых учреждений, кроме страховщиков, – на уровне 25%,

авансовые взносы по налогу на прибыль для автозаправочных станций,

минимальный налог на землю в размере 700 гривен и 1 400 гривен за гектар,

введение ежемесячной отчетности по НДФЛ, военного сбора и единого социального взноса,

увеличивается рента на добычу каолина, песка и щебня.

Как объяснил нардеп Ярослав Железняк, во время принятия законопроекта о повышении налогов были приняты и некоторые изменения.

Обратите внимание! Речь идет о статусе налогового агента с нотариусом при удостоверении им договоров купли-продажи между физлицами, который отменяется, а также о том, что для военных остается военный сбор на уровне 1,5%.

Когда нужно платить новый военный сбор

Как рассказал для 24 Канала бухгалтер Николай Смокович, в Украине должны ввести правку, согласно которой предприниматели будут платить военный сбор за себя с 1 января 2025 года. В то же время, если же ее вдруг не примут, то отчетность по новым бланкам нужно будет подавать за 2024 год.

Николай Смокович Бухгалтер, эксперт по ведению ФЛП Сейчас мы исходим из того, что законопроект таки примут, и тогда ФЛП I и II групп по новым бланкам будут отчитываться аж в 2026 году за 2025 год. В то же время ФЛП III группы первую декларацию с военным сбором будут подавать уже в апреле следующего года за первый квартал.

Известно, что принятый закон о новом налогообложении обязывал сначала платить военный сбор задним числом – с 1 октября. Однако вступил в силу законопроект все-таки с 1 декабря, сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Повышение военного сбора задним числом должно было касаться и физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Впрочем, в начале декабря был принят закон, который должен был отменить такую уплату и перенести ее аж на начало нового года.

Таким образом, физические лица начнут платить повышенный военный сбор с 1 декабря, а физические лица-предприниматели предварительно уже с 1 января 2025 года.

Каким будет налог при минимальной и средней зарплате

С учетом увеличенного налогообложения теперь с зарплат физических лиц будут отчислять не 19,5%, где 18% – это НДФЛ, а 1,5% – военный сбор, а уже 23% (неизменный НДФЛ в размере 18%, плюс обновленный ВС 5%).

Сейчас месячная минимальная зарплата в Украине, по состоянию на январь 2025 года, составит 8 000 гривен. Таким образом, 23% от минимальной зарплаты – это 1 840 гривен. Поэтому "чистая" выплата будет на уровне 6 160 гривен.

В то же время, по данным Госстата, средняя зарплата в третьем квартале 2024 года достигла 21 946 гривен. Поэтому с зарплаты наемного работника, который будет получать зарплату на уровне средней, будут высчитывать где-то 5 047 гривен. А на руки работник будет получать почти 16 700 гривен.

Какой будет налоговая нагрузка для ФЛП в 2025 году

Как добавляет Николай Смокович, с 2025 года будет приостановлена льгота по уплате ЕСВ для физических лиц-предпринимателей, а потому единый взнос станет обязательным. По состоянию на 2025 год минимальный страховой взнос по ЕСВ составит 22% от минимальной зарплаты, то есть 1 760 гривен.

Льгота на уплату ЕСВ остается у тех ФЛП, которые являются пенсионерами, лицами с инвалидностью и которые являются одновременно наемными работниками, за которых платят ЕСВ работодатель не менее минимального взноса по основному месту работы. Кроме того, не будут платить взнос ФЛП, которые на общей системе и не получают дохода,

– добавляет бухгалтер.

В следующем году меняется для отдельных ФЛП и размер единого налога. Эксперт по ведению ФЛП добавляет, что для I группы он в дальнейшем составит 302,80 гривны, а вот для II группы, он будет на уровне 1 600 гривен, а не 1 420 гривен, как было в 2024 году.

Налоги для I группы ФЛП

Единый налог для этой группы составляет 10% от прожиточного минимума, а это 3 028 гривен. Поэтому ЕН будет на уровне 302,80 гривен. В то же время военный сбор будет составлять уже 800 гривен.

Налоги для II группы ФЛП

Для II группы единый налог будет на уровне 20% от минимальной зарплаты, по состоянию на январь нового года. Следовательно, это будет 1 600 гривен. Как и для I группы, ВС будет на уровне 800 гривен.

Налоги для III группы ФЛП

Для этой группы ФЛП единый налог составляет 3% с НДС, или 5% без НДС. Кроме того, военный сбор – 1% от дохода.

Налоги для IV группы ФЛП

Ставка единого налога будет зависеть от категории земель и их размещения. Военный сбор – 800 гривен.

Лимиты доходов ФЛП

По словам Смоковича, лимиты по доходам ФЛП всех групп единого налога претерпят изменения со следующего года. Дело в том, что на 1 января 2025 года в Украине увеличивается размер минимальной заработной платы, который на 1 января 2024 года был на уровне 7 100 гривен.

То есть в следующем году минимальная заработная плата составит уже 8 000 гривен, а поскольку к ней привязаны лимиты по доходам, то и они увеличиваются,

– резюмирует эксперт Смокович.

В следующем году лимиты будут на таком уровне:

І группа (167 минимальных зарплат) – 1 336 000 гривен,

(167 минимальных зарплат) – 1 336 000 гривен, II группа (834 МЗП) – 6 672 000 гривен,

(834 МЗП) – 6 672 000 гривен, III группа (1167 МЗП) – 9 336 000 гривен.

Что такое лимит годового дохода ФЛП Это предельный размер дохода, что оно может получить в течение года и остаться в выбранной группе плательщиков единого налога.

Кто из ФЛП обязан установить POS-терминал

По словам Смоковича, следующем году некоторые предприниматели будут обязаны установить POS-терминалы. Это будет касаться тех, кто непосредственно контактирует с клиентами-покупателями, а это торговые точки, кабинеты-салоны и тому подобное. Также, это будет касаться принимающих расчет наличными.

Ранее, те предприниматели, которые проводили свою деятельность в населенных пунктах, где было менее 5 тысяч человек, освобождались от штрафов за отсутствие POS-терминала. Впрочем, с 1 января 2025 года штрафы для них уже могут начислять,

– говорит господин Николай.

ФЛП I группы, ФЛП осуществляющие выездную торговлю и торговцы, которые ставят вендинговые автоматы, будут получать штрафы за отсутствие возможности безналичного расчета уже с января 2026 года.

Эксперт Смокович напоминает, что расчет пластиковой карточкой – это одно из прав потребителей, что предусматривается законом. И многие потребители не только требуют его выполнения, но и жалуются на нарушения.

Если же потребитель отправит жалобу в налоговую, а она в свою очередь проверит бизнес, то предпринимателю могут выписать штраф:

8 500 гривен – штраф по закону защиты дел потребителей;

от 1 700 гривен до 17 000 гривен – админштраф.

Еще нужно понимать, что расчет по POS-терминалу, как и расчет наличными, стоит фискализировать. То есть должен быть еще программный регистратор или физический кассовый аппарат.

Важно! Те предприниматели, которые продолжают свою деятельность на территориях, которые расположены в районе ведения военных действий, не будут получать штрафы за отсутствие POS-терминала. Кроме того, POS-терминал не нужен и для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность онлайн, ведь предприниматель не сможет им воспользоваться, из-за отсутствия физического места расчета.