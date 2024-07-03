Государство окажет поддержку бизнесам Донетчины: о какой сумме идет речь

На 2024 год правительство предусмотрело для бизнесов Донетчины не менее 73 миллионов гривен в рамках политики "Сделано в Украине". Об этом сообщила первый вице-премьер-министр и министр экономики Украины Юлия Свириденко во время рабочей поездки в Донецкую область.

Гранты для бизнесов Донетчины

Эти средства будут направлены на предоставление грантов, компенсацию процентных ставок по льготным кредитам, возмещение аграриям за покупку украинской сельскохозяйственной техники и другие программы.

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Как пояснила министр экономики Украины Юлия Свириденко, во время встречи с местным бизнесом обсудили возможности получить финансирование по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на условиях, когда залог обеспечивает государство или наши международные партнеры.

Юлия Свириденко Министр экономики Украины Для нас крайне важно поддерживать предпринимателей в прифронтовых регионах, ведь бизнесы, которые остались работать на этих территориях, не только поддерживают экономику, но и обеспечивают людей работой.

По ее словам, для таких регионов условия программы "Доступные кредиты 5-7-9%" улучшены – ставки по кредитам снижены до 1% в течение первых двух лет, а затем составят 5% для инвестиционных целей и 3% для финансирования оборотного капитала.

Поддержка экономики Донецкой области

Лимиты финансирования программы были увеличены до 150 миллионов гривен, а сроки кредитования – до 10 лет.

Юлия Свириденко отметила, что 73 миллиона гривен, предусмотрены на поддержку предпринимателей Донетчины, не является ограничением. Чем активнее бизнесы региона будут подаваться на программы поддержки, тем больше средств они смогут получить.

Бизнес-активность региона постепенно восстанавливается. По данным Донецкой областной военной администрации, количество юридических лиц, которые платили налоги за период январь-апрель 2024 года, выросло на 3,7% (до 4 683) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество физических лиц-предпринимателей, которые платили налоги в первые четыре месяца этого года, увеличилось на 32,8% и достигло 19 478.