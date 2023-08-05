Apple ожидает стремительное падение доходов: продажи iPhone достигли десятилетнего минимума

Дела компании Apple идут не лучшим образом. Флагманский продукт "яблоки" пользуется очень малым спросом на рынке.

Акционерам Apple стоит приготовиться к очень нелестным новостям. Цена ценных бумаг существенно упадет на фоне снижения прибыли компании.

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Почему доходы Apple упадут

Как сообщают аналитики, в ІІІ квартале Apple удалось превзойти свои планы по продаже и прибыли. И даже несмотря на это, акции компании упадут в цене.

Дело в том, что главным пунктом в доходной части Apple является продажа iPhone. На этот раз показатель не оправдал ожиданий и сократился по сравнению с прошлым годом. Вместе с Тим гендир компании Тим Кук сообщил о высоком уровне продаж на развивающихся рынках.

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iPhone приходится бороться с многими конкурентами на Android, а обещанная гарнитура смешанной реальности Vision Pro еще не попала на рынок. Также в Apple похвастались успехами сервисного подразделения – здесь доход составил аж 21 миллиард долларов.

По итогам ІІІ квартала 2023 года доходы компании составили 81,8 миллиарда долларов. Слабый уровень продаж iPhone удалось компенсировать успехами Apple TV+ и ростом уровня продаж в Китае.