Instagram для многих является полноценным маркетплейсом. Это не просто соцсеть для обмена фото, это платформа, где бренды, малый и средний бизнес могут продавать товары и услуги без больших стартовых инвестиций.

Какие актуальные ниши в Instagram?

Среди явных преимуществ Instagram – возможность показать продукт через эмоциональный контент, фото и короткие видео, которые вызывают доверие и вовлечение аудитории. Что пользуется спросом и приносит прибыль в 2025 году, разбирался 24 Канал.

Смотрите также Как продавать через Stories: простые трюки, которые реально работают

Красота и уход за кожей

Ниша beauty & skincare стабильно остается одной из самых прибыльных. Популярностью пользуются: сыворотки и кремы для лица, маски и пилинги, устройства для ухода (щетки для лица, мини-массажеры, LED-маски). Все, что касается ухода за собой, действительно является востребованным.

Заметьте. Особенно эффективно продавать продукты, которые уже набрали популярность на #SkincareTok или #BeautyTikTok. В Instagram такие товары легко демонстрировать в Reels – короткие видео с "до и после" могут завируситись и собрать немало охвата, а затем – привести клиентов.

Здесь важно делать акцент не только на продукте, но и на опыте пользователя. Показать, как легко, приятно и эффективно его применять.

Эко-продукты

Экологическая ниша активно растет. Все, что помогает людям жить сознательно, тоже пользуется спросом: бамбуковые зубные щетки, многоразовые сумки и контейнеры, натуральные свечи и косметика, zero-waste средства для дома.

Instagram просто идеальная платформа для таких товаров, ведь фото и видео демонстрируют стиль жизни, а не просто сам продукт. Люди покупают не только вещь, но и ценности, которые она представляет.

Аксессуары и мода

Мода и аксессуары всегда хорошо продаются в Instagram, особенно если это ювелирные украшения и бижутерия, очки и сумки, фитнес-аксессуары и гаджеты, персонализированные вещи (имя, инициалы, custom-дизайн).

Главное, на что стоит ставить – это фотогеничность товара. Удачное фото или короткий ролик может мгновенно увеличить продажи. Сезонные коллекции и ограниченные серии работают лучше всего.

Домашний декор и организация пространства

Скандинавский минимализм, органайзеры, декоративные светильники и LED-ленты – все это отлично продается через Instagram, где можно показать вещь сразу в интерьере, показать ее функциональность.

Канцелярия, планеры и органайзеры для дома тоже остаются популярными.

Товары для животных

Ниша pet очень эмоциональная, и именно это делает ее эффективной для Instagram. Любимцы пользователей активно привлекают аудиторию, а потому классно продаваться:

игрушки и аксессуары для собак и кошек,

одежда и косметика для животных,

корм и лакомства премиум-класса.

Фото и видео с милым животным набирают тысячи лайков и репостов, что естественно повышает охват и продажи.

Техника, гаджеты и AI

Смарт-часы, беспроводные зарядки, AI-помощники и другие технологические новинки активно ищут в Instagram. Люди хотят повысить комфорт и производительность.

Важно правильно демонстрировать функционал. Для этого снимайте короткие видео, инструкции и сравнения с аналогами. Такое взаимодействие работает лучше, чем статические фото.

Образовательные и цифровые продукты

Цифровые продукты – электронные книги, онлайн-курсы, DIY-наборы, планеры – имеют преимущество, ведь не требуют складов и логистики. Instagram позволяет презентовать учебный процесс в визуальном формате, делая продукт понятным и привлекательным.

Что продавать в Instagram?

Поэтому, чтобы открыть успешный магазин в Instagram в 2025 году, стоит ориентироваться не только на товар, но и на способ его презентации. Главное – демонстрировать эмоции и опыт, делать акцент на фотогеничности, использовать Reels и Stories для привлечения аудитории. Также стоит выбрать ту нишу, которая соответствует вашим компетенциям и интересам аудитории.