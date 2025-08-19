Instagram для багатьох є повноцінним маркетплейсом. Це не просто соцмережа для обміну фото, це платформа, де бренди, малий та середній бізнес можуть продавати товари та послуги без великих стартових інвестицій.

Які актуальні ніші в Instagram?

Серед явних переваг Instagram – можливість показати продукт через емоційний контент, фото та короткі відео, які викликають довіру та залучення аудиторії. Що користується попитом і приносить прибуток у 2025 році, розбирався 24 Канал.

Краса та догляд за шкірою

Ніша beauty & skincare стабільно залишається однією з найприбутковіших. Популярністю користуються: сироватки та креми для обличчя, маски та пілінги, пристрої для догляду (щітки для обличчя, міні-масажери, LED-маски). Усе, що стосується догляду за собою, дійсно є затребуваним.

Зауважте. Особливо ефективно продавати продукти, які вже набрали популярність на #SkincareTok або #BeautyTikTok. В Instagram такі товари легко демонструвати в Reels – короткі відео з "до і після" можуть завіруситись і зібрати чимало охоплення, а відтак – привести клієнтів.

Тут важливо робити акцент не тільки на продукті, а й на досвіді користувача. Показати, як легко, приємно і ефективно його застосовувати.

Еко-продукти

Екологічна ніша активно росте. Все, що допомагає людям жити свідомо, теж користується попитом: бамбукові зубні щітки, багаторазові сумки та контейнери, натуральні свічки та косметика, zero-waste засоби для дому.

Instagram просто ідеальна платформа для таких товарів, адже фото і відео демонструють стиль життя, а не просто сам продукт. Люди купують не лише річ, а й цінності, які вона репрезентує.

Аксесуари та мода

Мода і аксесуари завжди добре продаються в Instagram, особливо якщо це ювелірні прикраси та біжутерія, окуляри та сумки, фітнес-аксесуари і гаджети, персоналізовані речі (ім'я, ініціали, custom-дизайн).

Головне, на що варто ставити – це фотогенічність товару. Вдале фото чи короткий ролик може миттєво збільшити продажі. Сезонні колекції та обмежені серії працюють найкраще.

Домашній декор та організація простору

Скандинавський мінімалізм, органайзери, декоративні світильники та LED-стрічки – все це відмінно продається через Instagram, де можна показати річ відразу в інтер'єрі, показати її функціональність.

Канцелярія, планери та органайзери для дому теж залишаються популярними.

Товари для тварин

Ніша pet дуже емоційна, і саме це робить її ефективною для Instagram. Улюбленці користувачів активно залучають аудиторію, а тому класно продаватимуться:

іграшки та аксесуари для собак і котів,

одяг і косметика для тварин,

корм та ласощі преміум-класу.

Фото та відео з милою твариною набирають тисячі лайків і репостів, що природно підвищує охоплення та продажі.

Техніка, гаджети та AI

Смарт-годинники, бездротові зарядки, AI-помічники та інші технологічні новинки активно шукають у Instagram. Люди хочуть підвищити комфорт та продуктивність.

Важливо правильно демонструвати функціонал. Для цього знімайте короткі відео, інструкції та порівняння з аналогами. Така взаємодія працює краще, ніж статичні фото.

Освітні та цифрові продукти

Цифрові продукти – електронні книги, онлайн-курси, DIY-набори, планери – мають перевагу, адже не потребують складів і логістики. Instagram дозволяє презентувати навчальний процес у візуальному форматі, роблячи продукт зрозумілим і привабливим.

Що продавати в Instagram?

Тож, щоб відкрити успішний магазин у Instagram у 2025 році, варто орієнтуватися не лише на товар, а й на спосіб його презентації. Головне – демонструвати емоції та досвід, робити акцент на фотогенічності, використовувати Reels та Stories для залучення аудиторії. Також варто вибрати ту нішу, яка відповідає вашим компетенціям і інтересам аудиторії.