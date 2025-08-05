Чому саме Stories?

Вони з'являються одразу на початку стрічки, а це означає, що користувачі їх бачать у першу чергу. Водночас варто розуміти, що Stories "поглинають" швидко – у вас є 5 секунд, аби здобути увагу. Тож, як перетворити Stories – на інструмент заробітку, розповідає 24 Канал.

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Важливо. Stories – це неформальний, живий формат, де аудиторія відчуває контакт напряму. Вони ідеально підходять для демонстрації продукту в дії, відгуків, запусків і спецпропозицій.

Як ефективно використовувати Stories?

Показуйте продукт у реальному житті

Люди купують не картинку, а уявлення про те, як буде виглядати їхнє життя з вашим продуктом. Тому:

Зніміть, як клієнт відкриває вашу коробку – unboxing завжди цікаво дивитись.

Покажіть продукт "на ділі" – як він виглядає на людині, як працює, як його використовувати.

Використовуйте неідеальні кадри. Stories – це не реклама, це життя. Тут важлива автентичність.

Порада: не бійтеся знімати відео з рук. Живий контент працює краще за глянцеву картинку.

Створюйте відчуття терміновості

Stories зникають за 24 години, тож навіть це слугує тригером. Ви можете посилити цей ефект, додавши: таймер до кінця акції; фрази типу "останній день", "лише сьогодні", "залишилося 3 штуки".

Використовуйте гіфки, стікери й таймери – вони змушують клікати.

Працюйте через обличчя – своє або клієнтів

Люди купують у людей. Тому:

Показуйте себе — як ви створюєте продукт, спілкуєтесь із замовниками, пакуєте посилки.

Публікуйте відгуки в Stories: скріни з повідомлень, відео вдячних клієнтів, реакції на покупки.

Використовуйте формат "Q&A": відповідь на питання – рішення – продукт.

Порада: збережіть найкращі відгуки в Highlight, щоб нові клієнти бачили довіру.

Використовуйте інтерактив

Stories – це не лише показ, це ще й взаємодія. Залучення підвищує продажі.

Створюйте опитування: "Який смак обрати?" або "Що б ви купили першими?". Дайте змогу проголосувати за наступну колекцію або колір. Це не лише створить інтерактив, а й допоможе сформувати бачення про потреби клієнтів.

Використовуйте сторітейлінг, не продавайте в одну сторіз

Продаж – це процес. Не намагайтесь вмістити все в одну сторіз. Створюйте ланцюжки з кількох історій, де:

Проблема або питання, тоді ваша відповідь або рішення; демонстрація продукту; відгук, і лише тоді – заклик до дії.