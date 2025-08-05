Почему именно Stories?

Они появляются сразу в начале ленты, а это значит, что пользователи их видят в первую очередь. В то же время следует понимать, что Stories "поглощают" быстро – у вас есть 5 секунд, чтобы получить внимание. Поэтому, как превратить Stories – в инструмент заработка, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Сколько платит YouTube за 100 тысяч просмотров: разбираемся на примерах

Важно. Stories – это неформальный, живой формат, где аудитория чувствует контакт напрямую. Они идеально подходят для демонстрации продукта в действии, отзывов, запусков и спецпредложений.

Как эффективно использовать Stories?

Показывайте продукт в реальной жизни

Люди покупают не картинку, а представление о том, как будет выглядеть их жизнь с вашим продуктом. Поэтому:

Снимите, как клиент открывает вашу коробку – unboxing всегда интересно смотреть.

Покажите продукт "на деле" – как он выглядит на человеке, как работает, как его использовать.

Используйте неидеальные кадры. Stories – это не реклама, это жизнь. Здесь важна аутентичность.

Советне бойтесь снимать видео с рук. Живой контент работает лучше глянцевой картинки.

Создавайте ощущение срочности

Stories исчезают за 24 часа, поэтому даже это служит триггером. Вы можете усилить этот эффект, добавив: таймер до конца акции; фразы типа "последний день", "только сегодня", "осталось 3 штуки".

Используйте гифки, стикеры и таймеры – они заставляют кликать.

Работайте через лицо – свое или клиентов

Люди покупают у людей. Поэтому:

Показывайте себя - как вы создаете продукт, общаетесь с заказчиками, пакуете посылки.

Публикуйте отзывы в Stories: скрины из сообщений, видео благодарных клиентов, реакции на покупки.

Используйте формат "Q&A": ответ на вопрос – решение – продукт.

Совет: сохраняйте лучшие отзывы в Highlight, чтобы новые клиенты видели доверие.

Используйте интерактивный формат

Stories – это не только показ, это еще и взаимодействие. Вовлечение повышает продажи.

Создавайте опросы: "Какой вкус выбрать?" или "Что бы вы купили первыми?". Дайте возможность проголосовать за следующую коллекцию или цвет. Это не только создаст интерактив, но и поможет сформировать видение о потребностях клиентов.

Используйте сторитейлинг, не продавайте в одну сториз

Продажа – это процесс. Не пытайтесь вместить все в одну сториз. Создавайте цепочки из нескольких историй, где:

Проблема или вопрос, тогда ваш ответ или решение; демонстрация продукта; отзыв, и только тогда – призыв к действию.