Сколько получают блогеры на YouTube?

Доходы зависят от многих факторов, в частности, тематики видео, страны, продолжительности ролика, активности аудитории и наличия рекламы. 24 Канал попытался рассказать об ориентировочных суммах заработка.

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В 2025 году за 100 тысяч просмотров блогеры получают в среднем от 50 до 1000 долларов. Такая большая разница объясняется стоимостью за тысячу просмотров (CPM), которая может колебаться от 0,5 доллара до 10 долларов и более.

Заметьте. После вычета доли YouTube (45%) автору остается от 55% до 60% дохода, в зависимости от партнерских условий.

Что влияет на доход?

Тематика контента

Бизнес, финансы, технологии, медицина – самые дорогие ниши. Там CPM может достигать 20 – 30 долларов. Например, ролик об инвестициях с украинскими субтитрами, ориентированный на США, может принести более 1000 долларов за 100 тысяч просмотров.

География аудитории

Просмотры из США, Канады, Германии, Великобритании оплачиваются в разы дороже, чем из Украины, Индии или Филиппин. Например, для сравнения:

США – CPM 10–25 долларов

Украина – CPM 0,3–1,5 долларов

Язык контента

Англоязычные видео, даже с украинскими субтитрами, монетизируются значительно лучше. YouTube ориентирует рекламу по языку контента и стране зрителя.

Продолжительность видео

Ролики более 8 минут позволяют вставлять несколько рекламных блоков. Это существенно повышает общий доход.

Активность зрителей

Комментарии, лайки, подписки и продолжительность просмотра положительно влияют на показатели монетизации.

Реальные примеры дохода в 2025-м

Lifestyle-блогер (контент на украинском, аудитория 80% – страна): 100 тысяч просмотров – могут принести ориентировочно 50–150 долларов.

Техно-обозреватель с международной аудиторией (контент на английском): 100 тысяч просмотров – ориентировочно 400–700 долларов.

Финансовый эксперт (видео на английском, аудитория – США): 100 тысяч просмотров – около 800–1200 долларов.

А как насчет YouTube Shorts?

Монетизация Shorts в 2025 году работает через новую систему RPM (Revenue per Mille), которая в среднем приносит 0,5–2 доллара за 1000 просмотров, то есть 50–200 долларов за 100 тысяч просмотров. В то же время опять же, эти данные сильно варьируются в зависимости от рынка и тематики видео.