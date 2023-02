Procter&Gamble признан международным спонсором войны

НАПК внесло американскую корпорацию Procter&Gamble в список международных спонсоров войны. Все потому, что работая в России, компания платит налоги в российский госбюджет и способствует мобилизационным мероприятиям.

Как P&G через налоги спонсируют войну

Не выйдя с российского рынка, P&G спонсируют войну в Украине из-за уплаты налогов. Да за 2021 год компания уплатила около 5,2 миллиона долларов в виде налоговых поступлений и других выплат. Также компания дает рабочие места для около 2,5 тысячи россиян.

Заявления о сокращении ассортимента и инвестиций

В марте 2022 года P&G заявила о сокращении ассортимента на российском рынке и пообещала оставить на нем только товары для здоровья и гигиены.

Вдобавок распространялась информация, что компания как будто больше не августе появилась информация, что компания больше не вкладывает средства в развитие бизнеса на территории агрессорки.

Несмотря на это, бизнес P&G все еще действует и развивается в России. В частности, на территории России продолжают работать комбинат бытовой химии, крупнейший в мире производитель моющих средств для P&G, и завод по изготовлению лезвий и станков для бритья Gillette.

Как P&G нивелирует потери от сокращения портфеля

В марте, уже после заявления об уменьшении присутствия на российском рынке, P&G на 40% подняла цены на собственные товары в России, чем почти нивелировала потерю дохода от сокращения портфеля брендов.

Согласно данным отчета компании за 2022 год, в результате такого повышения цен на продукцию выросли органические продажи компании в России.

Содействуют мобилизации россиян

Справка: Procter&Gamble принадлежат такие дочерние предприятия и бренды, как Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Pantene, Old Spice, Hugo Boss, Max Factor и другие.

Кроме того, оставаясь в России, компания способствует мобилизации, ведь согласно новому российскому законодательству корпорации, работающие в России, вынуждены участвовать в мобилизационных мероприятиях, содействовать призыву сотрудников в армию и финансировать их военное снаряжение.

К сожалению, из-за низкого морального порога сотни иностранных компаний остаются работать на российском рынке, тем самым финансируя армию и военно-промышленный комплекс государства-агрессора,

– рассказывает Александр Новиков, Председатель НАПК.

Он также добавил, что среди известных нам компаний, кроме P&G, также уже есть OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd., Leroy Merlin, Mondi Group/Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry и Bonduelle.