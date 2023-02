Procter&Gamble визнано міжнародним спонсором війни

НАЗК внесло американську корпорацію Procter&Gamble у список міжнародних спонсорів війни. Все через те, що працюючи у Росії, компанія сплачує податки в російський держбюджет і сприяє мобілізаційним заходам.

Як P&G через податки спонсорують війну

Не вийшовши з російського ринку, P&G спонсорують війну в Україні через сплату податків. Так за 2021 рік компанія сплатила близько 5,2 мільйона доларів у вигляді податкових надходжень та інших виплат. Також компанія дає робочі місця для близько 2,5 тисяч росіян.

Читайте також В Україні можуть почати маркувати товари брендів, які співпрацюють з Росією

Заяви про скорочення асортименту та інвестицій

У березні 2022 року P&G заявила про скорочення асортименту на російському ринку та пообіцяла залишити у ньому лише товари для здоров’я та гігієни.

У серпні компанія заявляла, що більше не вкладає кошти в розвиток бізнесу на території агресорки.

Попри це, бізнес P&G досі діє та розвивається у Росії. Зокрема, на території Росії продовжують працювати комбінат побутової хімії, що є найбільшим у світі виробником мийних засобів для P&G, та завод з виготовлення лез та станків для гоління Gillette.

Як P&G нівелює втрати від скорочення портфеля

У березні, вже після заяви про зменшення присутності на російському ринку, P&G на 40% підняла ціни на власні товари у Росії, чим майже знівелювала втрату доходу від скорочення портфеля брендів.

Згідно з даними звіту компанії за 2022 рік, внаслідок такого підвищення цін на продукцію зросли органічні продажі компанії в Росії.

Сприяють мобілізації росіян

Довідка: Procter&Gamble належать такі дочірні підприємства та бренди, як-от Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Pantene, Old Spice, Hugo Boss, Max Factor та інші.

Окрім того, лишаючись в Росії, компанія сприяє мобілізації, адже згідно з новим російським законодавством, корпорації, які працюють у Росії, змушені брати участь у мобілізаційних заходах, сприяти призову співробітників до армії та фінансувати їхнє військове спорядження.

На жаль, через низький моральний поріг сотні іноземних компаній залишаються працювати на російському ринку, тим самим фінансуючи армію та воєнно-промисловий комплекс держави-агресора,

– розповідає Олександр Новіков, Голова НАЗК.

Він також додав, що серед відомих нам компаній, окрім P&G, також вже є OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd., Leroy Merlin, Mondi Group/Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry та Bonduelle.