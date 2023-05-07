Сотрудники магазинов Apple хотят получать "чаевые" - как на это отреагировала компания

Компания Apple готова увольнять работников за то, что они возьмут "чаевые" от благодарных клиентов. Похоже, что гиганту придется пересмотреть установленные правила.

Продавцы в магазинах Apple Store хотят получить дополнительную систему мотивации. Дополнительных расходов это компании не принесет, а о снятии на запрет получать "чаевые" от клиентов магазина.

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Как реагирует Apple на "чаевые" работникам

Сейчас в магазинах Apple Store действует очень четкое правило – работникам магазина строго-настрого запрещается брать "чаевые" от клиентов. Нарушение правила влечет немедленное увольнение.

Продавцы Apple Store просят о разрешении на "чаевые"​ / Фото Pexels

Впрочем, работники не очень понимают этот запрет, поскольку дополнительных расходов для компании это не несет, а значит, забирать у продавцов дополнительную финансовую мотивацию нет смысла. Apple Store в Тоусоне (Мериленд) объединился в профсоюз и уже обратился к руководителям компании отменить запрет на "чаевые".

По мнению инициаторов, им удастся достичь определенных компромиссов с менеджментом Apple. Они убеждены, что "чаевые" будут стимулировать продавцов, а значит, доходы компании будут расти.

Профсоюз предлагает ввести следующую систему вознаграждений, которую будут предлагать покупателям:

без чаевых;

3%;

5%;

произвольная сумма.

Все денежные средства, которые клиенты оставят в качестве вознаграждения, будут распределяться между всеми членами команды.