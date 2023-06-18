Украинский Prom готовит запуск в Турции и Румынии

Маркетплейс Prom.ua хочет расширить свою деятельность за пределы Украины. Покорение новых рынков запланировано уже в ближайшее время.

Один из крупнейших бизнесов EVO-Rozetka Prom.ua планирует начать работу в Турции и Румынии. Это уже не первый выход компании за пределы Украины, но только в одном случае предыдущая попытка завершилась успешно.

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Почему Prom.ua выбрал Турцию и Румынию

Как сообщил CEO группы компаний EVO Денис Горовой, свою работу в Турции и Румынии Prom.ua должен начать в ближайшие месяцы. На новых рынках компания будет работать только онлайн, открывать офисы или представительства пока не планируют.

Решения в пользу этих стран приняли потому, что там активно работает малый и средний бизнес. Именно такие предприниматели являются пользователями платформы.

Я не очень вижу, как запускать Prom.ua, например в Германии. А в странах, где много небольших предприятий, это вполне реально,

– рассказал Горовой.

Развивать бизнес легче, если под рукой собственное авто, соответствующее вашему стилю жизни. Да, бестселлер– это баланс комфорта и функциональности. Ничего лишнего, только самые лучшие решения, чтобы облегчить ежедневную бизнес-рутину. Матричные фары, беспроводное подключение телефона, Front Assist и Cruise Control, трехзонное кондиционирование и выбор режима движения – это далеко не полный список фишек, которые позволят наслаждаться каждой поездкой.

Ранее Prom.ua уже пытался выходить на новые рынки. В Казахстане платформа работает под брендом Satu. В Беларуси бизнес закрыли после полномасштабного вторжения российских оккупантов.

Также маркетплейс пытались запускать в Латинской Америке, но все эти попытки были неудачными. Сообщается, что основным рынком для платформы сейчас и в будущем остается Украина.