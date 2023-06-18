Один з найбільших бізнесів EVO-Rozetka Prom.ua планує розпочати роботу у Туреччині та Румунії. Це вже не перший вихід компанії за межі України, але лише в одному випадку попередня спроба завершилася успішно.

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Чому Prom.ua обрав Туреччину та Румунію

Як повідомив CEO групи компаній EVO Денис Горовий, свою роботу у Туреччині та Румунії Prom.ua повинен розпочати у найближчі місяці. На нових ринках компанія буде працювати лише онлайн, відкривати офіси або представництва наразі не планують.

Рішення на користь цих країн прийняли тому, що там активно працює малий та середній бізнес. Саме такі підприємці є користувачами платформи.

Я не дуже бачу, як запускати Prom.ua, наприклад, у Німеччині. А в країнах, де багато невеличких підприємств, це цілком реально,

– розповів Горовий.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Раніше Prom.ua вже намагався виходити на нові ринки. У Казахстані платформа працює під брендом Satu. У Білорусі бізнес закрили після повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Також маркетплейс намагалися запускати у Латинській Америці, але всі ці спроби були невдалими. Повідомляється, що основним ринком для платформи зараз і в майбутньому залишається Україна.