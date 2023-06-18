Як відомо, сьогодні уночі "Приватбанк" запустив велике системне оновлення, через що не працювали жодні операції. Зараз все працює у штатному режимі, а вже незабаром у терміналах буде доступна популярна послуга.

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Валютні операції у терміналах повертаються

Як повідомили у банку, вже з 22 червня у терміналах знову можна буде проводити валютні операції. В цей день повертаються усі старі правила, у терміналах можна буде обміняти долари та євро.

Чому раніше таку можливість скасували

Прийом іноземної валюти у свої термінали "Приватбанк" зупинив 29 травня. Причина – клієнти часто "зливали" у термінали старі купюри. Разом з тим, у касах банку операція з обміну валюти не скасовувалася.

Навіщо "Приватбанк" оновлював систему

Технічні роботи, внаслідок яких зупинилися всі системи банку, були плановими. Їх також зумисне проводили у ніч з суботи на неділю, аби не зупинити критично важливих операцій.