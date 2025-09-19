Укр Рус
19 сентября, 14:17
Нефть не спасает: регионы Беларуси страдают из-за сокращения промышленности

Анастасия Лукашевская
Основні тези
  • За первые восемь месяцев 2025 года промышленное производство в Беларуси сократилось на 0,8%, с наибольшими потерями в Витебской (4,2%) и Гомельской (2,7%) областях.
  • Белорусская промышленность испытывает трудности из-за сокращения спроса на российском рынке, закрытия польской границы и ограничения экспорта в ЕС, что усиливает экономическую уязвимость страны.

За первые восемь месяцев 2025 года промышленное производство в Беларуси сократилось на 0,8%, причем только в июле падение достигло 3,5%. Наибольшие потери зафиксированы в регионах с нефтеперерабатывающими предприятиями.

Какие регионы под ударом?

В частности, показали сокращение Витебская область – на 4,2%, Гомельская – на 2,7%. Проблемы российских НПЗ не дали дополнительных возможностей белорусским заводам. Поэтому, производство снижается из-за трудностей с реализацией топлива по рентабельной цене, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

Сложности со сбытом ощутимы и в других секторах экономики. Правительство Беларуси признало, что товары, которые не пользуются спросом на российском рынке, трудно перенаправить на другие направления.

Справочно. За январь–июль экспорт в страны "дальней дуги" упал на 10%, особенно сократилась торговля с Китаем.

Что лишь усугубляет кризис?

Дополнительные риски возникли после закрытия Польшей границы с Беларусью. В прошлом году на ЕС приходилась треть белорусского экспорта – 1,4 миллиарда долларов, из которых 64% поставлялись через Польшу.

Таким образом, белорусская промышленность оказалась под двойным давлением. Она столкнулась с сокращением спроса на российском рынке и ограничением доступа в ЕС. Как отметили в разведке, все это усиливает общую экономическую уязвимость страны.

Что этому предшествовало?

  • По данным FreshPlaza, экономическая ситуация в Беларуси осложняется из-за ряда структурных и политических факторов. Временная мера пресечения, введена во время недавних совместных военных учений России и Беларуси, привела к прекращению железнодорожных грузовых перевозок между Китаем и ЕС, которые ежегодно оцениваются в 25 миллиардов евро.

  • Параллельно Лукашенко усиливает контроль за денежными потоками в банковском секторе, пытаясь сдержать инфляцию и стабилизировать экономику.

  • Поэтому, власть применяет административное регулирование цен, и одновременно ускоряет эмиссию наличных средств, что только усиливает инфляционное давление.

  • Кроме административного регулирования цен и контроля денежных потоков, Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси впервые применило антимонопольные нормы при рассмотрении нарушений торгового законодательства – по реализации картофеля.