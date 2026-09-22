Очередная конфискация: Путин взял активы американской компании и передал их племяннику Кадырова

Путин в очередной раз "национализировал" активы иностранной компании: на этот раз под временное управление перешел российский завод американского производителя упаковки. Управлять предприятием будет компания, которую возглавляет Якуб Закриев – племянник главы Чечни Рамзана Кадырова.

Кому передали завод

Под временное управление перешли 100% долей ООО "Аптар Владимир", принадлежащих французскому подразделению Aptar Europe Holding, пишет The Moscow Times.

Новым управляющим предприятием назначили АО "Эйч энд Эн" – бывшую компанию "Данон Россия", которая сейчас работает под брендом "Логика молока". Ее генеральным директором с июля 2023 года является Якуб Закриев. Он является племянником Рамзана Кадырова.

До перехода в бизнес Закриев занимал государственные должности в Чечне – был министром сельского хозяйства республики, а также заместителем председателя правительства. В 2023 году он возглавил российский бизнес Danone после того, как Путин "конфисковал" активы компании и передал их во временное управление Росимуществу.

Что производит предприятие

Завод "Аптар Владимир" работает с 2003 года. Предприятие специализируется на производстве пластиковой упаковки и компонентов для нее. В частности, завод выпускает:

крышки;

колпачки;

дозаторы;

другие пластиковые изделия для упаковки.

При этом предприятие остается прибыльным. По данным бухгалтерской отчетности, в 2025 году его выручка составила около 1,75 миллиарда рублей.

Кому принадлежит Aptar

Aptar Europe Holding является французской структурой американской AptarGroup. Группа работает более чем в 20 странах мира.

По итогам 2025 года продажи AptarGroup составили около 3,8 миллиарда долларов. Российское предприятие во Владимире является одной из производственных площадок группы.

К слову, механизм передачи иностранных активов во временное управление российские власти начали активно применять с 2023 года. По версии Путина, иностранный владелец при этом не теряет право собственности на актив. Однако назначенный в России управляющий получает широкие полномочия по управлению предприятием.

Подобная схема уже применялась к российскому бизнесу Danone. В июле 2023 года активы компании передали "Росмайну", после чего руководителем предприятия стал Закриев. В 2024 году активы вывели из временного управления, а российский бизнес Danone в конечном итоге продали другой компании.

Еще один случай – активы одного из крупнейших производителей продуктов питания в мире. На днях стало известно, что Путин взял бизнес Nestle в России, а также активы "Ашан".

Всего указ касается 16 российских юридических лиц. В частности, под управление "Л.Е.В. Менеджмент" передаются 100% долей в "Нестле Россия" и "Нестле Кубань", а также 100% российской компании "Ашан".