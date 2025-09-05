Путин заявил о возвращении западных компаний
- Президент России Владимир Путин заявил, что западные компании стремятся вернуться на российский рынок, что стало возможным после снятия политических ограничений.
- После вторжения России в Украину в 2022 году большинство западных компаний покинули страну, и против России были введены санкции, которые ограничили доступ к западным технологиям и снизили инвестиционную привлекательность.
Президент России Владимир Путин во время экономического форума во Владивостоке заявил, что западные компании якобы стремятся вернуться на российский рынок.
Путин рисует картину, что возвращение возможно?
По его словам, это стало возможным после снятия политических ограничений, пишет CNN, передает 24 Канал.
Путин заявил, что западные компании хотят вернуться в Россию в сектор, военной промышленности и энергетики.
В то же время, реальность несколько иная. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году большинство западных компаний объявили о выходе из страны. Среди них – мировые гиганты в сферах технологий, энергетики, автомобилестроения, розничной торговли и общественного питания.
Российская экономика за это время получила удар от многочисленных санкций, которые затронули финансовую сферу
Санкции против России в действии?
ЕС, США, Великобритания и другие партнеры ввели против России несколько пакетов санкций, направленных на финансовую систему, энергетический сектор и военно-промышленный комплекс. Это привело к резкому падению инвестиционной привлекательности страны и ограничило доступ к западным технологиям.
На этом фоне российские власти пытаются демонстрировать стабильность и привлекать партнеров из Азии, в частности Китая и Индии. Форум во Владивостоке Кремль использует как площадку для усиления сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Последние новости о намерениях западных компаний?
- Испанская компания Inditex, владелец бренда Zara, начала регистрацию нового товарного знака в России. Собственно, это может указывать на намерения возобновить деятельность в стране-агрессоре.
- Японский холдинг Fast Retailing, владелец Uniqlo тоже подал в Роспатент десять заявок на регистрацию торговых марок, включая GU, Fast Retailing Co., Uniqlo.
- Аналогичную стратегию использует и производитель электроинструментов Makita, который постепенно восстанавливает поставки продукции и планирует вернуть на рынок часть ассортимента, исчезнувшего после сокращения импорта в 2022 году.