Президент России Владимир Путин во время экономического форума во Владивостоке заявил, что западные компании якобы стремятся вернуться на российский рынок.

Путин рисует картину, что возвращение возможно?

По его словам, это стало возможным после снятия политических ограничений, пишет CNN, передает 24 Канал.

Путин заявил, что западные компании хотят вернуться в Россию в сектор, военной промышленности и энергетики.

В то же время, реальность несколько иная. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году большинство западных компаний объявили о выходе из страны. Среди них – мировые гиганты в сферах технологий, энергетики, автомобилестроения, розничной торговли и общественного питания.

Российская экономика за это время получила удар от многочисленных санкций, которые затронули финансовую сферу

Санкции против России в действии?

ЕС, США, Великобритания и другие партнеры ввели против России несколько пакетов санкций, направленных на финансовую систему, энергетический сектор и военно-промышленный комплекс. Это привело к резкому падению инвестиционной привлекательности страны и ограничило доступ к западным технологиям.

На этом фоне российские власти пытаются демонстрировать стабильность и привлекать партнеров из Азии, в частности Китая и Индии. Форум во Владивостоке Кремль использует как площадку для усиления сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Последние новости о намерениях западных компаний?