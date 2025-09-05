Президент Росії Володимир Путін під час економічного форуму у Владивостоці заявив, що західні компанії нібито прагнуть повернутися на російський ринок.

Путін малює картину, що повернення можливе?

За його словами, це стало можливим після зняття політичних обмежень, пише CNN, передає 24 Канал.

Путін заявив, що західні компанії хочуть повернутися до Росіїого сектору, військової промисловості та енергетики.

Водночас, реальність дещо інша. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році більшість західних компаній оголосили про вихід з країни. Серед них – світові гіганти у сферах технологій, енергетики, автомобілебудування, роздрібної торгівлі та громадського харчування.

Російська економіка за цей час зазнала удару від численних санкцій, які торкнулися фінансовю

Санкції проти Росії в дії?

ЄС, США, Велика Британія та інші партнери запровадили проти Росії кілька пакетів санкцій, спрямованих на фінансову систему, енергетичний сектор та військово-промисловий комплекс. Це призвело до різкого падіння інвестиційної привабливості країни та обмежило доступ до західних технологій.

На цьому тлі російська влада намагається демонструвати стабільність та залучати партнерів з Азії, зокрема Китаю та Індії. Форум у Владивостоці Кремль використовує як майданчик для посилення співпраці з країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону.

