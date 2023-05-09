Американцы делают ставку на чипы для автомобилей: Qualcomm поглотил израильский Autotalks
Источник:TechCrunch
Компания Qualcomm продолжает укреплять свои позиции на рынке производства чипов для авто. Американский гигант активно работает над расширением и покупает другие компании.
Американский гигант Qualcomm, специализирующийся на производстве микрочипов, пытается закрепить свои позиции в автомобильном секторе. По мнению аналитиков компании, в будущем этот сектор имеет большие перспективы, так что Qualcomm не жалеет инвестиций для этого направления деятельности.
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Поглощение Autotalks
Израильская компания Autotalks была создана в 2009 году, ей удалось привлечь 110 млн. инвестиций. Главными стратегическими инвесторами были Samsung, Hyundai и Toyota, финансовыми источниками выступали Gemini Israel и Magma Venture Partners. Главным направлением работы израильтян было создание полупроводников и систем на основе a-chip, обеспечивающих безопасность автомобилей.
Источники рассказывают, что приобретение Autotalks обошлось Qualcomm в 350 – 400 миллионов долларов. Точная сумма сделки пока не разглашается.
По мнению американцев, эта инвестиция имеет большие перспективы, ведь безопасность автомобилей и системы помощи водителю уже в скором времени станут одними из самых прибыльных направлений. Qualcomm хочет закрепить свои позиции на этом рынке и быть передовым поставщиком технологий безопасности для автомобилей.
Qualcomm предоставляет свои технологии для VW, General Motors, Mercedes-Benz, Cadillac, Honda и Stellantis. Прибыль от автомобильного направления в 2021 году была на уровне 975 миллионов долларов, а в прошлом году выросла до 1,3 миллиарда.
Мы рассчитываем на совместную работу по созданию глобальных решений V2X, которые помогут сократить время выхода на рынок и обеспечить массовое внедрение этой важнейшей технологии безопасности,
– заявил Накул Дуггал, старший вице-президент Qualcomm Technologies.