Искать работу стало проще: в Украине заработала обновленная платформа для ВПЛ
- В Украине заработала платформа "Приют. Работа", которая помогает ВПЛ быстро трудоустраиваться в новых общинах.
- Обновленный сервис включает вакансии с жильем от работодателя, программы переквалификации, и инструменты поиска вакансий на базе искусственного интеллекта.
В Украине представили обновленную платформу "Прихисток. Работа" – цифровой сервис для ВПЛ, который помогает не только находить жилье, но и быстро трудоустраиваться в новых общинах.
Жилье и работа в одном сервисе
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства, передает 24 Канал.
Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин подчеркнул, что инициатива полностью соответствует новым подходам государства и направлена на восстановление достоинства граждан.
Если человек имеет, где жить, и имеет возможность работать – он не просто выживает, он становится частью местного сообщества, платит налоги, воспитывает детей, развивает общество,
– отметил министр.
Детали о работе сервиса
Обновленный сервис объединяет критически важные потребности ВПО:
- специальный раздел с вакансиями, предусматривающих жилье от работодателя;
- программы переквалификации и переобучения;
- инструмент поиска вакансий на базе искусственного интеллекта;
- сотрудничество государства и бизнеса для расширения возможностей адаптации переселенцев.
Заметим, что платформа "Прихисток" еще в начале полномасштабного вторжения помогла более миллиона украинцев найти жилье. А теперь инициатива получила обновление и будет комплексно поддерживать внутренне перемещенных лиц.