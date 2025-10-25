Искать работу стало проще: в Украине заработала обновленная платформа для ВПЛ

В Украине представили обновленную платформу "Прихисток. Работа" – цифровой сервис для ВПЛ, который помогает не только находить жилье, но и быстро трудоустраиваться в новых общинах.

Жилье и работа в одном сервисе

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства, передает 24 Канал.

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин подчеркнул, что инициатива полностью соответствует новым подходам государства и направлена на восстановление достоинства граждан.

Если человек имеет, где жить, и имеет возможность работать – он не просто выживает, он становится частью местного сообщества, платит налоги, воспитывает детей, развивает общество,

– отметил министр.

Детали о работе сервиса

Обновленный сервис объединяет критически важные потребности ВПО:

специальный раздел с вакансиями, предусматривающих жилье от работодателя;

программы переквалификации и переобучения;

инструмент поиска вакансий на базе искусственного интеллекта;

сотрудничество государства и бизнеса для расширения возможностей адаптации переселенцев.

Заметим, что платформа "Прихисток" еще в начале полномасштабного вторжения помогла более миллиона украинцев найти жилье. А теперь инициатива получила обновление и будет комплексно поддерживать внутренне перемещенных лиц.