25 жовтня, 08:28
Шукати роботу стало простіше: в Україні запрацювала оновлена платформа для ВПО

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • В Україні запрацювала платформа "Прихисток. Робота", яка допомагає ВПО швидко працевлаштовуватись у нових громадах.
  • Оновлений сервіс включає вакансії з житлом від роботодавця, програми перекваліфікації, та інструменти пошуку вакансій на базі штучного інтелекту.

В Україні представили оновлену платформу "Прихисток. Робота" – цифровий сервіс для ВПО, який допомагає не лише знаходити житло, а й швидко працевлаштовуватись у нових громадах.

Житло та робота в одному сервісі

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності, передає 24 Канал

Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін підкреслив, що ініціатива повністю відповідає новим підходам держави та спрямована на відновлення гідності громадян.

Якщо людина має, де жити, і має можливість працювати – вона не просто виживає, вона стає частиною місцевої спільноти, сплачує податки, виховує дітей, розвиває громаду,
 – зазначив міністр.

Деталі про роботу сервісу

Оновлений сервіс об'єднує критично важливі потреби ВПО:

  • спеціальний розділ з вакансіями, що передбачають житло від роботодавця;
  • програми перекваліфікації та перенавчання;
  • інструмент пошуку вакансій на базі штучного інтелекту;
  • співпраця держави та бізнесу для розширення можливостей адаптації переселенців. 

Зауважимо, що платформа "Прихисток" ще на початку повномасштабного вторгнення допомогла понад мільйону українців знайти житло. А тепер ініціатива отримала оновлення і комплексно підтримуватиме внутрішньо переміщених осіб. 