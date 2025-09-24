С начала 2025 года больше всего денег украинцы оставили на АЗС сетей OKKO и WOG. Общие расходы на топливо достигли десятков миллиардов гривен.

На каких АЗС тратят больше всего?

Украинцы активно тратят деньги на топливо, свидетельствуют данные обновленного "Дашборда" от monobank. 24 Канал проанализировал информацию по сумме транзакций клиентов банка. Поэтому, рассказываем, сколько именно идет на заправки, а также – какие сети АЗС являются самым популярным среди клиентов.

Абсолютным лидером по объему расходов стала сеть OKKO. С начала года украинцы потратили на заправках этого бренда более 5,2 миллиардов гривен. На втором месте – WOG с суммой почти 4 миллиарда гривен.

Третье место занимает UPG с затратами в 1,17 миллиарда гривен. Далее следуют:

"Укрнафта" – 915,6 миллионов гривен

АЗС "OVIS" – 695,3 миллиона гривен

KLO – 511,8 миллионов гривен

SOCAR – 504,7 миллионов гривен

БРСМ-Нафта – 346,3 миллиона гривен

Shell – 306,5 миллионов гривен

Amic – 280,1 миллионов гривен

На каких АЗС тратят на топливо больше всего / Скриншот 24 Канала, дашборд monobank

Что это значит?

Как и в случае с фастфудом, расходы на который мы тоже анализировали, украинцы отдают предпочтение брендам, которые имеют широкую сеть, стабильное качество и программу лояльности. OKKO и WOG стабильно инвестируют в маркетинг, мобильные приложения и партнерские бонусы, что, как видим, влияет на количество транзакций.

Зато премиальные АЗС, как SOCAR, демонстрируют меньшие объемы расходов, что, вероятно, связано с высокими ценами на топливо и меньшим охватом аудитории.

На каких АЗС чаще всего заправляются украинцы / Скриншот 24 Канала, дашборд monobank

Важноэта статистика базируется только на транзакциях клиентов monobank, количество которых превышает 9,9 миллионов пользователей. Однако следует учитывать, что данные не охватывают наличные операции или расчеты другими банками, поэтому реальная картина рынка может отличаться.

Какие цены на топливо в 2025 году?

Актуальные цены (по состоянию на сентябрь 2025 года, согласно Minfin):

А-95 (премиум) – 63,27 гривен/литр

А-95 – 58,74 гривен/литр

А-92 – 55,83 гривен/литр

Дизельное топливо – 55,88 гривен/литр

Газ (LPG) – 34,31 гривен/литр 34 31 гривен/литр

Цены остаются стабильно высокими из-за роста логистических расходов, налогов и новых стандартов качества.

