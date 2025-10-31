Под видом Nestle, Мивина, Jacobs: в Украине обнаружили производство фальсифицированных продуктов

В Украине разоблачили сеть производства и сбыта фальсифицированных продуктов, которые продавались под видом продукции известных украинских и международных брендов.

Некачественную продукцию выдавали за брендовую

В Украине разоблачили сеть производства и сбыта фальсифицированных продуктов, которые продавались под видом продукции известных украинских и международных брендов, сообщает Офис генпрокурора, передает 24 Канал.

Смотрите также В Украине обнаружили продажу поддельной одежды на десятки миллионов

Пяти лицам сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах, незаконном использовании знаков для товаров и услуг и нарушении авторских и смежных прав.

Производство наладили сразу в нескольких регионах

По данным следствия, в течение последних лет подозреваемые организовали производство товаров из низкокачественного сырья на территории Киевской, Херсонской и Николаевской областей. Товары фасовали в упаковки, максимально похожи на оригинальную продукцию Nestle, Мивина, Jacobs, Торчин, Мрия, Черная Карта и других брендов. Далее продукцию поставляли в магазины, а также продавали через интернет, как оригинальную.

Причастным к схеме вручили подозрения / Фото Офис Генпрокурора

Во время обысков в одном из складов изъяли более 15 тысяч упаковок приправ и других продуктов с поддельной маркировкой. Также обнаружили оборудование для фасовки и документацию, что указывает на организованный характер производства и наличие налаженных каналов сбыта.

Отмечают, что расследование продолжается.

Больше о незаконной деятельности в Украине