31 жовтня, 15:39
Під виглядом Nestle, Мівіна, Jacobs: в Україні виявили виробництво фальсифікованих продуктів

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • В Україні викрили мережу виробництва фальсифікованих продуктів, які продавалися під виглядом продукції відомих брендів, п'ятьом особам повідомили про підозру.
  • Обшуки виявили понад 15 тисяч упаковок підроблених продуктів, обладнання для фасування та документацію, яка підтверджує організованість схеми.

В Україні викрили мережу виробництва та збуту фальсифікованих продуктів, які продавалися під виглядом продукції відомих українських та міжнародних брендів.

Неякісну продукцію видавали за брендову

В Україні викрили мережу виробництва та збуту фальсифікованих продуктів, які продавалися під виглядом продукції відомих українських та міжнародних брендів, повідомляє Офіс генпрокурора, передає 24 Канал

П'ятьом особам повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, незаконному використанні знаків для товарів і послуг та порушенні авторських і суміжних прав. 

Виробництво налагодили відразу у кількох регіонах

За даними слідства, упродовж останніх років підозрювані організували виробництво товарів із низькоякісної сировини на території Київської, Херсонської та Миколаївської областей. Товари фасували у пакування, максимально схожі на оригінальну продукцію Nestle, Мівіна, Jacobs, Торчин, Мрія, Чорна Карта й інших брендів. Далі продукцію постачали до магазинів, а також продавали через інтернет, як оригінальну. 

Причетним до схеми вручили підозри / Фото Офіс Генпрокурора

 

Під час обшуків в одному із складів вилучили понад 15 тисяч упаковок приправ та інших продуктів із підробленим маркуванням. Також виявили обладнання для фасування та документацію, що вказує на організований характер виробництва і наявність налагоджених каналів збуту. 

Зазначають, що розслідування триває. 

