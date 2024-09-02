Больше свободы бизнеса: какую стратегию одобрили в Правительстве

Правительство одобрило стратегию, которая предусматривает больше экономической свободы для малого и среднего украинского бизнеса. Речь идет об уменьшении безработицы и облегчении процесса ведения бизнеса на следующие 3 года, то есть до 2027 года.

Как может уменьшиться безработица в Украине

По данным Минэкономики, в результате реализации стратегии по малому и среднему бизнесу уровень безработицы может снизиться с 18,3% до 11%. Кроме того, ожидается, что это может привести к улучшению индекса экономической свободы минимум на 14 пунктов – до 75+/100, рост наукоемкости ВВП – до +0,7%, а увеличение количества экспортеров – до более чем 35 тысяч.

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Важно! Основными целями в стратегии является восстановление и облегчение процесса ведения бизнеса, инновационное развитие, цифровая трансформация и "зеленая трансформация". В то же время это и развитие человеческого капитала и предпринимательства, а также повышение конкурентоспособности и увеличение экспорта.

Вследствие цифровизации бизнес-процессов, технологий ИИ, инструментов электронной вставки счетов, мгновенных платежей НБУ при условии обеспечения кибербезопасности и т.д., ожидается привлечение инвестиций и развитие регионов.

Как объясняет первая вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко, новая стратегия является ответом на насущные потребности бизнеса.

Она является инклюзивной и будет способствовать бизнес-активности женщин, лиц с инвалидностью, ветеранов,

– добавляет она.

Кроме того, такая стратегия уже согласована с бизнесом, общественным сектором, экспертами. А региональный аспект учтен.