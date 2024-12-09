Рекламная индустрия будет иметь рекордные прибыли в этом году: о каких суммах идет речь

Глобальная рекламная индустрия впервые превысит 1 триллион долларов доходов в этом году. При этом ожидается, что технологические гиганты, такие как Google, Meta, ByteDance, Amazon и Alibaba, заработают более половины этой суммы.

Как вырастут доходы рекламной индустрии

Согласно прогнозам агентства GroupM, мировые доходы от рекламы в 2024 году вырастут на 9,5%, что превышает предыдущие ожидания, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Агентство также предсказывает дальнейший рост на 7,7% в 2025 году. При этом основная часть этого роста будет идти крупнейшим поставщикам цифровой рекламы в американском технологическом секторе, а не традиционным рекламным агентствам.

GroupM также исключило политическую рекламу в США из своих расчетов, отметив, что она "искажает" сравнение по годам.

Интересно! В 2024 году доходы от политической рекламы в США достигли 15,1 миллиарда долларов, что на треть больше, чем во время президентских выборов 2020 года.

Какие прогнозы по рекламе

Прогнозируется, что цифровая реклама составит 73% от общих доходов до конца следующего года, растет на 12,4% в 2024 году и на 10% в 2025 году. Если учесть доходы от потокового видео, цифровых газет и журналов, доля цифровой рекламы достигнет 82%.

Традиционные каналы рекламы, такие как телевидение, печать и радио, уступают цифровым форматам. В 2024 году глобальные доходы от печатной рекламы снизятся на 4,5%, а в 2025 году – еще на 3%.

Доходы от аудиорекламы останутся стабильными, а доходы от телевидения, включая линейное вещание и потоковый контент, расти только на 2,4% в среднем с 2024 по 2029 годы.

Интересно! США остаются крупнейшим рынком рекламы, с прогнозируемым доходом в 379 миллиардов долларов в 2025 году, несмотря на высокие расходы на займы и сдержанные прогнозы от некоторых розничных компаний, в частности в отраслях электроники и товаров для дома.