Рекорд среди документалок: какую сумму собрал фильм Птушкина "Антарктида"
- Документальный фильм "Антарктида" Антона Птушкина собрал рекордную сумму среди всех документальных фильмов Украины.
- В кинотеатрах Multiplex было продано более 25 тысяч билетов на сумму почти 5 миллионов гривен, а в "Планета кино" – 11 тысяч билетов на 2,3 миллиона гривен.
За первый уикенд проката документального фильма "Антарктида" Антона Птушкина было собрано 7,2 миллиона гривен. Это самая высокая сумму, которую удавалось собрать за первую неделю проката документального фильма в Украине.
Сколько собирают средства украинские документальные фильмы?
Как рассказал CEO Multiplex Роман Романчук, с 4 по 7 сентября зрители сети кинотеатров приобрели более 25 тысяч билетов на фильм "Антарктида" с общей стоимостью в почти 5 миллионов гривен, передает 24 Канал со ссылкой на Forbes Ukraine.
Зато в кинотеатрах "Планета кино" было приобретено 11 тысяч билетов на фильм на сумму в 2,3 миллиона гривен, говорит CEO сети Натальи Байдан.
Если бы не постоянные тревоги в течение выходных, "Антарктида", бесспорно, собрала бы еще больше,
– добавила госпожа Наталья.
Интересно, что по словам Байдан, зрители все чаще идут смотреть украинскую документалистику:
- Например, на фильм оскароносного режиссера Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" в первый уикенд проката было собрано почти 2 миллиона гривен, что стало лучшим результатом среди документальных фильмов в 2025 году (фильм вышел в прокат 28 августа 2025 – 24 Канал).
- Предыдущий рекорд первой недели проката принадлежал фильму "Мы, наши любимцы и война", режиссером которого был также Антон Птушкин. Фильм собрал в апреле 2024 года 2,3 миллиона гривен в первые 7 дней.
Какие фильмы в Украине собирали больше всего средств в 2025?
В первой половине 2025 года самым кассовым стал фэнтези-фильм "Нечжа 2", который собрал в кинотеатрах Украины 1,9 миллиарда долларов, сообщается в Box Office Mojo.
На втором месте в рейтинге римейк "Лило и Стич" с суммой в 1,08 миллиарда долларов, рассказывающий о 6-летней гавайской девушке, которая взяла из приюта собачку, которая оказалась пришельцем из космоса.
Третью строчку забрал фильм "Minecraft: Фильм" – 955 миллионов долларов.
"Мир Юрского периода: Возрождение" собрал 720 миллионов долларов, что говорит о четвертой строчке в рейтинге.
Замыкает пятерку "Как приручить дракона" с 606 миллионами долларов.