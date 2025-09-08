За перший вікенд прокату документального фільму "Антарктида" Антона Птушкіна було зібрано 7,2 мільйони гривень. Це найвища суму, яку вдавалося зібрати за перший тиждень прокату документального фільму в Україні.

Скільки збирають кошти українські документальні фільми?

Як розповів CEO Multiplex Роман Романчук, з 4 по 7 вересня глядачі мережі кінотеатрів придбали понад 25 тисяч квитків на фільм "Антарктида" із загальною вартістю в майже 5 мільйонів гривень, передає 24 Канал з посиланням на Forbes Ukraine.

Натомість у кінотеатрах "Планета кіно" було придбано 11 тисяч квитків на фільм на суму у 2,3 мільйона гривень, каже CEO мережі Наталії Байдан.

Якби не постійні тривоги протягом вихідних, "Антарктида", безперечно, зібрала би ще більше,

– додала пані Наталія.

Цікаво, що за словами Байдан, глядачі все частіше йдуть дивитися українську документалістику:

Наприклад, на фільм оскароносного режисера Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" у перший вікенд прокату було зібрано майже 2 мільйони гривень, що стало найкращим результатом серед документальних фільмів у 2025 році (фільм вийшов у прокат 28 серпня 2025 року – 24 Канал).

Попередній рекорд першого тижня прокату належав фільму "Ми, наші улюбленці та війна", режисером якого був також Антон Птушкін. Фільм зібрав у квітні 2024 року 2,3 мільйона гривень у перші 7 днів.

Які фільми в Україні збирали найбільше коштів у 2025?