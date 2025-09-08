Рекорд серед документалок: яку суму зібрав фільм Птушкіна "Антарктида"
- Документальний фільм "Антарктида" Антона Птушкіна зібрав рекорду суму серед усіх документальних фільмів України.
- У кінотеатрах Multiplex було продано понад 25 тисяч квитків на суму майже 5 мільйонів гривень, а в "Планета кіно" – 11 тисяч квитків на 2,3 мільйона гривень.
За перший вікенд прокату документального фільму "Антарктида" Антона Птушкіна було зібрано 7,2 мільйони гривень. Це найвища суму, яку вдавалося зібрати за перший тиждень прокату документального фільму в Україні.
Скільки збирають кошти українські документальні фільми?
Як розповів CEO Multiplex Роман Романчук, з 4 по 7 вересня глядачі мережі кінотеатрів придбали понад 25 тисяч квитків на фільм "Антарктида" із загальною вартістю в майже 5 мільйонів гривень, передає 24 Канал з посиланням на Forbes Ukraine.
Натомість у кінотеатрах "Планета кіно" було придбано 11 тисяч квитків на фільм на суму у 2,3 мільйона гривень, каже CEO мережі Наталії Байдан.
Якби не постійні тривоги протягом вихідних, "Антарктида", безперечно, зібрала би ще більше,
– додала пані Наталія.
Цікаво, що за словами Байдан, глядачі все частіше йдуть дивитися українську документалістику:
- Наприклад, на фільм оскароносного режисера Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" у перший вікенд прокату було зібрано майже 2 мільйони гривень, що стало найкращим результатом серед документальних фільмів у 2025 році (фільм вийшов у прокат 28 серпня 2025 року – 24 Канал).
- Попередній рекорд першого тижня прокату належав фільму "Ми, наші улюбленці та війна", режисером якого був також Антон Птушкін. Фільм зібрав у квітні 2024 року 2,3 мільйона гривень у перші 7 днів.
Які фільми в Україні збирали найбільше коштів у 2025?
У першій половині 2025 року найкасовішим став фентезі-фільм "Нечжа 2", який зібрав в кінотеатрах України 1,9 мільярда доларів, повідомляється в Box Office Mojo.
На другому місці у рейтингу римейк "Ліло і Стіч" із сумою в 1,08 мільярда доларів, що розповідав про 6-річну гавайську дівчину, яка взяла із притулку песика, який виявився прибульцем з космосу.
Третю сходинку забрав фільм "Minecraft: Фільм" – 955 мільйонів доларів.
"Світ Юрського періоду: Відродження" зібрав 720 мільйонів доларів, що говорить про четверту сходинку у рейтингу.
Замикає п'ятірку "Як приборкати дракона" із 606 мільйонами доларів.