Скільки збирають кошти українські документальні фільми?
Як розповів CEO Multiplex Роман Романчук, з 4 по 7 вересня глядачі мережі кінотеатрів придбали понад 25 тисяч квитків на фільм "Антарктида" із загальною вартістю в майже 5 мільйонів гривень, передає 24 Канал з посиланням на Forbes Ukraine.
Натомість у кінотеатрах "Планета кіно" було придбано 11 тисяч квитків на фільм на суму у 2,3 мільйона гривень, каже CEO мережі Наталії Байдан.
Якби не постійні тривоги протягом вихідних, "Антарктида", безперечно, зібрала би ще більше,
– додала пані Наталія.
Цікаво, що за словами Байдан, глядачі все частіше йдуть дивитися українську документалістику:
- Наприклад, на фільм оскароносного режисера Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" у перший вікенд прокату було зібрано майже 2 мільйони гривень, що стало найкращим результатом серед документальних фільмів у 2025 році (фільм вийшов у прокат 28 серпня 2025 року – 24 Канал).
- Попередній рекорд першого тижня прокату належав фільму "Ми, наші улюбленці та війна", режисером якого був також Антон Птушкін. Фільм зібрав у квітні 2024 року 2,3 мільйона гривень у перші 7 днів.
Які фільми в Україні збирали найбільше коштів у 2025?
У першій половині 2025 року найкасовішим став фентезі-фільм "Нечжа 2", який зібрав в кінотеатрах України 1,9 мільярда доларів, повідомляється в Box Office Mojo.
На другому місці у рейтингу римейк "Ліло і Стіч" із сумою в 1,08 мільярда доларів, що розповідав про 6-річну гавайську дівчину, яка взяла із притулку песика, який виявився прибульцем з космосу.
Третю сходинку забрав фільм "Minecraft: Фільм" – 955 мільйонів доларів.
"Світ Юрського періоду: Відродження" зібрав 720 мільйонів доларів, що говорить про четверту сходинку у рейтингу.
Замикає п'ятірку "Як приборкати дракона" із 606 мільйонами доларів.