Сколько собирают средства украинские документальные фильмы?
Как рассказал CEO Multiplex Роман Романчук, с 4 по 7 сентября зрители сети кинотеатров приобрели более 25 тысяч билетов на фильм "Антарктида" с общей стоимостью в почти 5 миллионов гривен, передает 24 Канал со ссылкой на Forbes Ukraine.
Зато в кинотеатрах "Планета кино" было приобретено 11 тысяч билетов на фильм на сумму в 2,3 миллиона гривен, говорит CEO сети Натальи Байдан.
Если бы не постоянные тревоги в течение выходных, "Антарктида", бесспорно, собрала бы еще больше,
– добавила госпожа Наталья.
Интересно, что по словам Байдан, зрители все чаще идут смотреть украинскую документалистику:
- Например, на фильм оскароносного режиссера Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" в первый уикенд проката было собрано почти 2 миллиона гривен, что стало лучшим результатом среди документальных фильмов в 2025 году (фильм вышел в прокат 28 августа 2025 – 24 Канал).
- Предыдущий рекорд первой недели проката принадлежал фильму "Мы, наши любимцы и война", режиссером которого был также Антон Птушкин. Фильм собрал в апреле 2024 года 2,3 миллиона гривен в первые 7 дней.
Какие фильмы в Украине собирали больше всего средств в 2025?
В первой половине 2025 года самым кассовым стал фэнтези-фильм "Нечжа 2", который собрал в кинотеатрах Украины 1,9 миллиарда долларов, сообщается в Box Office Mojo.
На втором месте в рейтинге римейк "Лило и Стич" с суммой в 1,08 миллиарда долларов, рассказывающий о 6-летней гавайской девушке, которая взяла из приюта собачку, которая оказалась пришельцем из космоса.
Третью строчку забрал фильм "Minecraft: Фильм" – 955 миллионов долларов.
"Мир Юрского периода: Возрождение" собрал 720 миллионов долларов, что говорит о четвертой строчке в рейтинге.
Замыкает пятерку "Как приручить дракона" с 606 миллионами долларов.