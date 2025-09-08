Сколько собирают средства украинские документальные фильмы?

Как рассказал CEO Multiplex Роман Романчук, с 4 по 7 сентября зрители сети кинотеатров приобрели более 25 тысяч билетов на фильм "Антарктида" с общей стоимостью в почти 5 миллионов гривен, передает 24 Канал со ссылкой на Forbes Ukraine.

Читайте также Война авторских прав в эпоху ИИ: Warner Bros судится с Midjourney

Зато в кинотеатрах "Планета кино" было приобретено 11 тысяч билетов на фильм на сумму в 2,3 миллиона гривен, говорит CEO сети Натальи Байдан.

Если бы не постоянные тревоги в течение выходных, "Антарктида", бесспорно, собрала бы еще больше,

– добавила госпожа Наталья.

Интересно, что по словам Байдан, зрители все чаще идут смотреть украинскую документалистику:

Например, на фильм оскароносного режиссера Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" в первый уикенд проката было собрано почти 2 миллиона гривен, что стало лучшим результатом среди документальных фильмов в 2025 году (фильм вышел в прокат 28 августа 2025 – 24 Канал).

в первый уикенд проката было собрано почти 2 миллиона гривен, что стало лучшим результатом среди документальных фильмов в 2025 году (фильм вышел в прокат 28 августа 2025 – 24 Канал). Предыдущий рекорд первой недели проката принадлежал фильму "Мы, наши любимцы и война", режиссером которого был также Антон Птушкин. Фильм собрал в апреле 2024 года 2,3 миллиона гривен в первые 7 дней.

Какие фильмы в Украине собирали больше всего средств в 2025?