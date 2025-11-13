Стоимость акций российского "Лукойла" обвалились на 10 миллиардов долларов

Акции "Лукойла" продолжают стремительно дешеветь на Московской бирже. Причина – санкции и приближение срока завершения лицензии от США.

Как и почему упала стоимость "Лукойла"?

Стоимость акций падает четвертую неделю подряд на фоне сорвавшейся сделки по продаже иностранных активов компании,, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times.

Смотрите также Именно этого все требовали, – Рубио заявил, что США достигли предела санкций против России

На торгах в среду бумаги "Лукойла" падали до 4 900 рублей за штуку – самого низкого за последние два с половиной года уровня. В результате рыночная капитализация крупнейшей частной нефтяной компании России сократилась на 777 миллиардов рублей, или 9,6 миллиардов долларов

"Лукойл" стал лидером по снижению среди "голубых фишек" на бирже: инвесторы опасаются, что из-за санкций ему не удастся выйти из иностранных активов без существенных потерь:

В Ираке он не может получить ни денег, ни нефти за добычу на месторождении "Западная Курна-2";

В Финляндии осталась без топлива сеть заправок Teboil, принадлежащая компании;

Торговое подразделение "Лукойла" – швейцарская Litasco – не может зафрахтовать танкеры и проводить платежи.

От нефти компании отказываются индийские и китайские НПЗ.

Почему активы не могут продать?

Попытка продать эти активы швейцарской Gunvor была заблокирована Минфином США, пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

И теперь в "Лукойле" готовятся к тому, что все зарубежные активы стоимостью 16 миллиардов долларов будут просто потеряны.

Из-за санкций активы "Лукойла" могут даже конфисковать правительства стран, которые присоединились к санкциям США, подобно тому, как Германия фактически конфисковала активы "Роснефти" на своей территории,

– пишут в издании.

Бывшего топ-менеджера "Лукойла", потеря иностранных активов лишит компанию трети выручки. В прошлом году она достигла рекордных 8,4 триллионов рублей, из которых более 1 триллиона "Лукойл" выплатил акционерам.

К слову, лицензия, выдана Минфином США на завершение сделок с "Лукойлом", истекает 21 ноября. До этой даты компания должна избавиться от иностранных активов. Однако продать все за такой срок нереально: обычный срок для подобных активов – от 6 до 12 месяцев.

Какие страны выкупают активы "Лукойла"?