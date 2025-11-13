Вартість акцій російського "Лукойла" обвалилися на 10 мільярдів доларів

Акції "Лукойла" продовжують стрімко дешевшати на Московській біржі. Причина – санкції та наближення терміну завершення ліцензії від США.

Як і чому впала вартість "Лукойла"?

Вартість акцій падає четвертий тиждень поспіль на тлі угоди з продажу іноземних активів компанії, що зірвалася, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Moscow Times.

На торгах у середу папери "Лукойла" падали до 4 900 рублів за штуку – найнижчого за останні два з половиною роки рівня. У результаті ринкова капіталізація найбільшої приватної нафтової компанії Росії скоротилася на 777 мільярдів рублів, або 9,6 мільярдів доларів

"Лукойл" став лідером зі зниження серед "блакитних фішок" на біржі: інвестори побоюються, що через санкції йому не вдасться вийти з іноземних активів без суттєвих втрат:

В Іраку він не може отримати ні грошей, ні нафти за видобуток на родовищі "Західна Курна-2";

У Фінляндії залишилася без палива мережа заправок Teboil, що належить компанії;

Торговельний підрозділ "Лукойла" – швейцарська Litasco – не може зафрахтувати танкери та проводити платежі.

Від нафти компанії відмовляються індійські та китайські НПЗ.

Чому активи не можуть продати?

Спробу продати ці активи швейцарській Gunvor було заблоковано Мінфіном США, пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Тож тепер у "Лукойлі" готуються до того, що всі закордонні активи вартістю 16 мільярдів доларів будуть просто втрачені.

Через санкції активи "Лукойла" можуть навіть конфіскувати уряди країн, які приєдналися до санкцій США, подібно до того, як Німеччина фактично конфіскувала активи "Роснафти" на своїй території,

– пишуть у виданні.

Колишнього топ-менеджера "Лукойлу", втрата іноземних активів позбавить компанію третини виручки. Торік вона досягла рекордних 8,4 трильйонів рублів, з яких понад 1 трильйон "Лукойл" виплатив акціонерам.

До слова, ліцензія, видана Мінфіном США на завершення угод із "Лукойлом", спливає 21 листопада. До цієї дати компанія має позбутися іноземних активів. Однак продати все за такий термін нереально: звичайний термін для подібних активів – від 6 до 12 місяців.

Які країни викупляють активи "Лукойла"?