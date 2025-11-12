Що відомо про активи "Лукойла" в Румунії?

У Міненерго заявили, що Румунія повинна взяти під контроль компанію "Лукойл", що перебуває під санкціями США, повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра енергетики Богдана Івана.

Ця заява з'явилася після того, як Болгарія минулого тижня вирішила взяти під контроль активи "Лукойла" та зараз призначає спеціальних адміністраторів. Поки що Румунія не ухвалила жодного чіткого рішення.

Румунія повинна взяти під контроль компанію, щоб гарантувати повне виконання міжнародних заходів, захистити робочі місця 5 000 співробітників та забезпечити стабільність і безпеку національної енергетичної системи,

– заявив Богдан Іван.

Чому Румунія не проситиме про винятки з санкцій?

Майбутнє законодавство забезпечить з одного боку, повне дотримання режиму санкцій, а з іншого боку – безперервність діяльності заводу Petrotel Ploieşti з нафтопереробки, повідомляє 24 Канал з посиланням на HotNews.ro.

Міністр стверджує, що міжнародні санкції проти "Лукойла" будуть застосовані "жорстко" і не вимагатимуть жодних відступів.

Я чітко кажу: я не проситиму продовження терміну 21 листопада, встановленого американською владою. Більше того, я підтримуватиму тиражування та однакове застосування санкцій, ініційованих США, по всьому Європейському Союзу,

– заявив посадовець.

Загалом завод Petrotel має потужність переробки приблизно 2,4 мільйона тонн на рік. Це менший нафтопереробний завод, ніж Petrobrazi, потужністю 4,5 мільйона тонн, що належить OMV Petrom, та Petromidia, потужністю 4,8 мільйона тонн, що належить Rompetrol Rafinare. "Лукойл" також володіє мережею з 320 автозаправних станцій у Румунії.

Цікаво! "Лукойл" майже десять років намагається продати НПЗPetrotel Ploieşti, але інвестори не виявляють інтересу. Одна з причин полягає в тому, що нафтопереробний завод має застаріле обладнання та потребує дуже великих інвестицій.

