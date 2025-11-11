Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу висловив американський стратег з енергетики та геополітики Томас О'Доннелл, пояснивши, що Трамп вважає себе людиною, яка вміє укладати угоди. Він витратив чимало часу, аби задобрити Путіна, але той ці зусилля проігнорував.

США проводять скоординовану кампанію проти Росії

Причина, через яку Трамп шукав підходи до Путіна і пропонував економічні вигоди, на думку О'Доннелла, полягає у тому, що американський лідер хотів, аби Росія тяжіла більше до Заходу й була далі від Китаю. Це не спрацювало, тому Трамп вдався до інших методів, які, зі слів американського стратега, давно готувалися в його адміністрації.

Щодо фронту, як зазначив Томас О'Доннелл, США змінили своє ставлення, надають в рази більше військової допомоги Україні, щодо енергетичного – проводять кампанію зі знищення російського нафтового сектору. Це робиться для того, аби Росія більше не була потужною нафтовою державою.

"Якщо так триватиме довго, Путін ризикує ніколи не відновити нафтовий сектор. Це битва на три фронти. Є санкції, є військові дії в підтримку цих санкцій, які Україна може самостійно вести (удари по портах, НПЗ). Є третій аспект, який полягає у тісній співпраці з Саудівською Аравією й іншим державам Перської затоки, які входять в ОПЕК", – озвучив Томас О'Доннелл.

З весни вони працюють над тим, аби вивести на ринок більше нафти й створити сприятливі умови. Американський стратег прогнозує, що якщо російська нафта вийде з ринку, то буде змога її замінити. За його переконанням, Трамп працював над тим, аби донести Саудівській Аравії й іншим членам ОПЕК те, що Росія відібрала в них нафтовий ринок: захопила його в Індії й Китаї.

Між Росією та країнами Перської затоки завжди щодо цього існувала конкуренція. Коли Росія почала дешево продавати свою нафту, ті країни втратили велику частину свого ринку в Індії, Китаї. Вони сьогодні хочуть повернути це.

Це скоординована кампанія, тут не варто дивитися тільки на санкції: є вони й військова активність. Як стало відомо, використання дронів для атак по російських НПЗ, проводилось за підтримки американської розвідки. Це частина того, як американці хочуть зруйнувати нафтову державу,

– підсумував Томас О'Доннелл.

Санкції та удари по НПЗ: які наслідки для Росії?