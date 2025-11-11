Такое мнение в эксклюзивном интервью 24 Каналу высказал американский стратег по энергетике и геополитике Томас О'Доннелл, объяснив, что Трамп считает себя человеком, который умеет заключать сделки. Он потратил немало времени, чтобы задобрить Путина, но тот эти усилия проигнорировал.

США проводят скоординированную кампанию против России

Причина, по которой Трамп искал подходы к Путину и предлагал экономические выгоды, по мнению О'Доннелла, заключается в том, что американский лидер хотел, чтобы Россия тяготела больше к Западу и была дальше от Китая. Это не сработало, поэтому Трамп прибегнул к другим методам, которые, по словам американского стратега, давно готовились в его администрации.

По фронту, как отметил Томас О'Доннелл, США изменили свое отношение, предоставляют в разы больше военной помощи Украине, по энергетическому – проводят кампанию по уничтожению российского нефтяного сектора. Это делается для того, чтобы Россия больше не была мощной нефтяной державой.

"Если так будет продолжаться долго, Путин рискует никогда не восстановить нефтяной сектор. Это битва на три фронта. Есть санкции, есть военные действия в поддержку этих санкций, которые Украина может самостоятельно вести (удары по портам, НПЗ). Есть третий аспект, который заключается в тесном сотрудничестве с Саудовской Аравией и другим государствам Персидского залива, которые входят в ОПЕК", – озвучил Томас О'Доннелл.

С весны они работают над тем, чтобы вывести на рынок больше нефти и создать благоприятные условия. Американский стратег прогнозирует, что если российская нефть выйдет с рынка, то будет возможность ее заменить. По его убеждению, Трамп работал над тем, чтобы донести Саудовской Аравии и другим членам ОПЕК то, что Россия отобрала у них нефтяной рынок: захватила его в Индии и Китае.

Между Россией и странами Персидского залива всегда в этом отношении существовала конкуренция. Когда Россия начала дешево продавать свою нефть, те страны потеряли большую часть своего рынка в Индии, Китае. Они сегодня хотят вернуть это.

Это скоординированная кампания, здесь не стоит смотреть только на санкции: есть они и военная активность. Как стало известно, использование дронов для атак по российским НПЗ, проводилось при поддержке американской разведки. Это часть того, как американцы хотят разрушить нефтяную державу,

– подытожил Томас О'Доннелл.

Санкции и удары по НПЗ: какие последствия для России?