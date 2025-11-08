Російська нафтова компанія "Роснефть" є державною, а "Лукойл" – приватною. Посіпаки Кремля начебто намагаються позбутись активів останньої, щоб їх не зачепили санкції, проте це може бути хитрим планом Росії. Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук розповів 24 Каналу, що американці дуже уважно слідкуватимуть за тим, до кого переходить власність активів "Лукойла".

Як США слідкуватимуть за дотриманням санкцій проти Росії?

Олег Рибачук зауважив, що "Лукойл" оголосив, що продаватиме всі свої західні активи.

Це відома російська "тема", коли вони називають щось умовно "Лукойл Німеччина", а насправді це "Лукойл Росія". Під різними назвами ховаються справжні акціонери (росіяни, яким вигідний видобуток нафти – 24 Канал),

– сказав він.

Однак, на думку Рибачука, американські спецслужби, з огляду на те, що це американські санкції, точно не дозволять Росії чи оточенню Путіна зберегти вплив на нафтовидобування через підставні компанії.

Важливо! Міністерство фінансів США назвало швейцарську компанію Gunvor "маріонеткою Кремля", після чого вона відкликала свою пропозицію щодо купівлі міжнародних активів російського "Лукойла". У Вашингтоні заявили, що ніколи не схвалять угоду з компанією, пов'язаною з Путіним.

Саме тому до продажу активів "Лукойла" буде велика увага зі сторони Сполучених Штатів Америки. Там, ймовірно, слідкуватимуть та аналізуватимуть кандидатуру кожного покупця, щоб санкції проти російських енергоресурсів були дійсно дієвими.

Що відомо про санкції США проти Росії?