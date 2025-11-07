Що буде з міжнародними активами "Лукойла"?

Швейцарський торговий дім, який пропонував купити міжнародні активи російського нафтового гіганта, назвав звинувачення "фундаментально дезінформованим", повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Також у Мінфіні США заявили, що ніколи не схвалили б угоду купівлі "Лукойла" компанією, яка пов’язана з Путіним.

Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що війна має негайно припинитися. Доки Путін продовжуватиме безглузді вбивства, маріонетка Кремля, Gunvor, ніколи не отримає ліцензії на діяльність та отримання прибутку,

– повідомило Міністерство фінансів США в X.

Ці коментарі з'явилися після того, як "Лукойл" минулого тижня заявив, що прийняв пропозицію багатонаціонального торгового дому купити його міжнародний бізнес після того, адже Трамп оголосив про санкції проти енергетичної компанії. "Лукойл" заявив, що Казначейство США має схвалити угоду, перш ніж її буде офіційно внесено до чорного списку 21 листопада.

Зауважте! У Європі активи Lukoil включають два нафтопереробні заводи в Болгарії та Румунії, 45-відсоткову частку в голландському паливопереробному заводі та близько 2000 автозаправних станцій.

Що відомо про компанію Gunvor?

Gunvor був заснованим шведським мільярдером Торбйорном Торнквістом та Геннадієм Тімченком, одним з найближчих союзників Путіна.

У 2014 році, за кілька днів до того, як США запровадили санкції проти колишнього співвласника Gunvor після анексії Криму Росією, Тімченко продав свої 43,6% у торговому домі. Відтоді торговий дім дистанціювався від Росії.

Gunvor є і завжди був відкритим і прозорим щодо своєї власності та бізнесу, і протягом понад десяти років активно дистанціювався від російської торгівлі, продаючи свої російські активи, і публічно засуджував війну в Україні,

– сказав представник Gunvor Сет Пієтрас.

Що відомо про продаж активів "Лукойла"?