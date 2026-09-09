Понесли убытки в размере 112 миллионов гривен: предприниматели предъявляют претензии к "Розетке"

Для десятков продавцов, работавших через Rozetka Fulfillment, ситуация обернулась серьезными финансовыми проблемами. Инициативная группа из 44 предпринимателей, которые в совокупности оценивают свои убытки примерно в 112 миллионов гривен, требует от маркетплейса пересмотреть предложенные условия поддержки.

Что продавцы требуют от Rozetka

Для части продавцов уничтоженное имущество в результате масштабной атаки России на бизнес составляло основную часть их товарных запасов и вложенных в бизнес средств, пишет Dilo.ua.

В настоящее время компания предлагает пострадавшим продавцам 30% скидки на часть услуг. Однако предприниматели считают такую компенсацию недостаточной и требуют увеличить ее до 50%, рассказал координатор инициативной группы пострадавших продавцов Rozetka Fulfillment Ярослав Рачок.

По его словам, только 44 магазина из инициативной группы оценивают совокупные убытки в 112 миллионов гривен. Он привел и пример собственного семейного бизнеса, который потерял около 9 миллионов.

Для многих это был почти весь товарный запас и средства, годами вложенные в собственное дело. Мой семейный бизнес потерял около 9 миллионов гривен, а ежемесячный оборот упал в шесть раз – с 3 миллионов до 500 тысяч. При этом из 3 миллионов гривен оборота Rozetka взяла около 1 миллиона в виде комиссии и рекламы. Предложенная скидка в 30% будет покрывать наши убытки лет 10, что с учетом инфляции не компенсирует и половины,

– говорит Рачок.

Почему продавцы не успели забрать товар

Отдельной претензией предпринимателей стали условия, при которых они пытались заблаговременно вывезти товары со склада.

По словам Рачка, процедура была осложнена бюрократическими требованиями маркетплейса: очередь на вывоз товара, как утверждает координатор инициативной группы, могла составлять около двух недель.

При этом, по его словам, Rozetka не соглашалась ускорить процесс, ссылаясь на выходные дни. Еще одна претензия касается общения представителей компании с продавцами:

Как рассказывает Рачок, сначала в чатах партнерам якобы сообщали о возможности компенсации убытков, связанных с военными рисками.

Впоследствии эти заявления были отозваны. Представители компании сообщили, что "формируют новую позицию руководства".

В настоящее время предприниматели направили "Розетке" коллективную претензию с требованием увеличить скидку на все услуги до 50% и привязать ее срок к сумме убытков каждого продавца. В случае отказа бизнес будет готовить иски в суд.

Напомним, что склад "Розетки" в Броварах подвергся атаке со стороны России, о чем стало известно 5 августа. Он был одним из ключевых объектов компании, на котором работало более 1 000 сотрудников.

Уничтоженный объект открыли в 2017 году. Масштабы центра были значительными: он мог обрабатывать более 100 тысяч заказов в день. По словам совладельцев Rozetka, после российского удара объект не подлежит восстановлению.